Бедный Неймар. У бразильца рушится жизнь и карьера

сегодня, 12:45

Неймар снова получил травму и теперь пропустит Кубок Америки. «Соккер.ру» сожалеет, что карьеру самого дорого футболиста планеты разрушают травмы.

Мы говорим «травмы», а кто-то наверняка увидит здесь созвучное слово – «карма». Неймар, конечно, никогда не был парнем богатырского здоровья, но серьезных травм до перехода в ПСЖ ему удавалось избегать. За четыре года в «Барселоне» бразилец был недоступен из-за повреждений 150 дней, пропустил 28 матчей. Но из 10 зафиксированных травм подавляющее большинство были мышечными, еще один раз не давала играть лодыжка, один раз колено, кроме того, были пропуски матчей из-за проблем с пищеварением, а самое серьезное увечье Неймар получил на ЧМ -2014, где колумбиец Суньига сломал ему позвоночный отросток.

Последняя травма не относится к числу чисто футбольных и явно выбивается из общего ряда, да и обстоятельства ее получения неординарные. Однако в целом ситуация со здоровьем Неймара уже в «Барселоне» была настораживающей: если футболист в 21-25 лет с такой регулярностью получает повреждения, то велик риск, что с возрастом ситуация будет только усугубляться. Что мы сейчас и наблюдаем. Интересно, когда ПСЖ решил заплатить сумасшедшие 222 миллиона евро за Неймара, в Париже вообще анализировали и прогнозировали состояние здоровье столь дорогостоящего актива?

После перехода в ПСЖ Неймар 11 раз бывал на больничном с пропусками матчей, нынешняя травма – 12-я. Бразилец не сумел принять участие в 47 матчах «Пари Сен-Жермен», 232 дня он лечился, и это не считая времени, потраченного на обретение игровой формы. Мышечные травмы по-прежнему преследуют Неймара, но серьезных повреждений становится все больше: форвард пережил перелом плюсневой кости, травму колено, а теперь он порвал связки голеностопа и пропустит Кубок Америки.

Получается, у Неймара нет какой-то одной проблемы – он весь «разваливается», такое ощущение, словно сам футбол не хочет, чтобы Неймар в него играл. Но есть и прозаичное объяснение: организм бразильца оказался слишком хрупким для профессионального спортсмена, и чем старше он становится, тем чаще и сильнее реагирует на нагрузки и удары, которые получает бразилец на футбольном поле.

Подумалось даже, что концерты, которые закатывает Неймар после стыков и грубых подкатов, в действительности являются следствием его восприятия боли, а не симулянтского игрового менталитета. Мудрая природа снабдила наши тленные оболочки множеством регулирующих механизмов и систем тревоги. Тот же болевой порог у всех разный, причем его высота находится в прямой корреляции со стойкостью и прочностью тканей и костей. Чем слабее организм – тем острее он чувствует боль, это предупреждение для владельца, что нужно быть осторожным и не искать приключений, если есть желание остаться целым и здоровым. Кто-то прислушивается, кто-то – нет. Неймар получил уже целую гору предупреждений, но он не может уйти из футбола или сменить стиль игры, поэтому весьма вероятно, что до конца карьеры будет играть от травмы до травмы, если не найдет какое-нибудь чудесное лекарство.

На самом деле, сейчас очень непросто быть Неймаром, да и чисто по-человечески футболиста жаль. Хочется, чтобы рядом с ним нашлись верные и любящие люди, которые не дадут ему провалиться в депрессию и разрушить свою жизнь. Новая травма – это ведь не единственная проблема в усложнившейся жизни Неймара. Куда ни глянь – везде «засада». Во-первых, бразилец уже 1000 раз пожалел о переходе в ПСЖ , этот шаг стал для него карьерным самоубийством, неспроста ведь Ней предпринимал отчаянные шаги по возвращению в Испанию, причем был согласен и на «Барселону», и на «Реал».

Во-вторых, в Париже Неймар не только не сумел выйти на новый уровень и ввести ПСЖ в число избранных грандов Старого Света, но и сам вдруг оказался не главной звездой парижан. Оказалось, что Мбаппе круче. А так как Килиан не довольствует своим превосходством на футбольном поле, а претендует еще и на влияние, между двумя звездами ПСЖ разгорелся конфликт, уже разделивший команду на два лагеря. Кстати, уже не первая такая ситуация с участием Неймара в Париже. И ведь в споре с Мбаппе ему особо нечем крыть: футболист может подтверждать свою суперважность только выдающейся игрой, а сделать это на костылях не так уж легко.

И, наконец, с третьей стороны Неймара подпирает дело об изнасиловании. Судя по опубликованному видео, никаких противоправных действий бразилец не совершал и девушке вреда не причинил, а ситуация пахнет откровенной подставой. Вот только Неймар совершил ошибку: в попытке оправдаться он опубликовал переписку и интимные фото обвинительницы из личной переписки, а по бразильским законам это считается преступлением, за которое можно получить до пяти лет тюрьмы. Нетрудно представить, в каком жутком эмоциональном состоянии сейчас Неймар. Бразильца многие недолюбливают из-за его нырков, склочного характера и недостаточной мужественности, но оказаться в такой ситуации – незавидная участь. Вынесет ли Неймар выпавшие на его долю испытания?