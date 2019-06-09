Катар хочет провести лучший чемпионат мира в истории

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ -2022 Хассан аль-Тавади рассказал о грандиозных планах государства по проведению мундиаля.

Идеально провести чемпионат мира невозможно, но я верю, что это будет лучший чемпионат мира – потому что мы учились у России, основывались на ее примере. Я приезжал сюда и до 2018 года, принимал участие в Петербургском Форуме. И когда видел, как здесь все сделано, говорил себе: «Если у кого-нибудь возникнут сомнения, что России по силам провести отличный турнир – потому что критики было много, – пусть просто посмотрят, как все организовано здесь, на Форуме». И все действительно прошло превосходно – те, кто приехал на чемпионат мира в Россию, уезжали, изменив свое отношение к стране, те, кто не приехал, кусали себе локти.

Да, люди будут критиковать нас. Наша задача – прислушиваться ко всему, становиться лучше там, где это необходимо, и игнорировать то, что мы считаем бесполезным.