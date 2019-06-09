ГлавнаяНовости

Катар хочет провести лучший чемпионат мира в истории

вчера, 16:37

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хассан аль-Тавади рассказал о грандиозных планах государства по проведению мундиаля.

Идеально провести чемпионат мира невозможно, но я верю, что это будет лучший чемпионат мира – потому что мы учились у России, основывались на ее примере. Я приезжал сюда и до 2018 года, принимал участие в Петербургском Форуме. И когда видел, как здесь все сделано, говорил себе: «Если у кого-нибудь возникнут сомнения, что России по силам провести отличный турнир – потому что критики было много, – пусть просто посмотрят, как все организовано здесь, на Форуме». И все действительно прошло превосходно – те, кто приехал на чемпионат мира в Россию, уезжали, изменив свое отношение к стране, те, кто не приехал, кусали себе локти.

Да, люди будут критиковать нас. Наша задача – прислушиваться ко всему, становиться лучше там, где это необходимо, и игнорировать то, что мы считаем бесполезным.

Также он рассказал о доступе к алкоголю во время ЧМ-2022. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Саутгейт: «Немного разочарованы, поскольку хотели выиграть Лигу Наций»
Вчера, 21:58 Комментарии3
Умтити: «Остаюсь в „Барселоне“»
Вчера, 20:38 Комментарии3
Торган Азар: «Эден осуществил свою мечту, перейдя в „Реал“»
Вчера, 20:05 Комментарии10
Пикфорд: «Когда бил пенальти, немного нервничал»
Вчера, 19:45 Комментарии6
Нойер: «Всегда непросто играть против команд с низким рейтингом»
Вчера, 18:12 Комментарии6
Глава оргкомитета «Катар-2022» рассказал об алкоголе для туристов на ЧМ
Вчера, 16:31 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VV V
VV V
   300 / 768
вчера в 19:43
Без пива и прочих взрослых напитков, да ещё при жаре в 50 градусов-это будет пытка, а не Чемпионат Мира !
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 768
вчера в 19:20
Возьмите себе Мутко он вам поможет деньги потратить
волгoдoн
волгoдoн ответил Sargent
   26 / 768
вчера в 19:00
Лучший уже провели, народ в нищете.
ну не то,чтобы в нищете,но много издержек,списанных на народ
а кое-кто даже обогатился,ведь мы живем в спокойный век купли продажи и мошенничества
Sargent
Sargent
   120 / 768
вчера в 17:26
Лучший уже провели, народ в нищете.
Павел Амурский
Павел Амурский
   33 / 768
вчера в 17:18
Опыт проведения ЧЕ у хохлов сделает его невыносимым.
4RT
4RT
   259 / 768
вчера в 16:56
Для этого вам медвепутиков не хватает
Footbolista
Footbolista
   4 / 768
вчера в 16:56
Подсказываю: Каждому болельщику по 1 млн.$ ))...будет лучший тогда...
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 768
вчера в 16:49
Круче нашего не получится. Гыгыгы
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 768
вчера в 16:48
удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100