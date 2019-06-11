Алдервейрелд: «Мы будем скучать по Азару»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд в интервью Nieuwsblad прокомментировал переход полузащитника Эдена Азара из «Челси» в «Реал».
Мы будем скучать по Азару в Премьер-Лиге.
«Реал» станет для него настоящим испытанием.
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд в интервью Nieuwsblad прокомментировал переход полузащитника Эдена Азара из «Челси» в «Реал».
Мы будем скучать по Азару в Премьер-Лиге.
«Реал» станет для него настоящим испытанием.
По информации Marca, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл спор у руководства относительно Погба. Именно француз теперь является приоритетом относительно хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
«Реал» сделает все, чтобы подписать Погба. «МЮ» потребует за игрока не менее 150 миллионов евро, и «Реал» попытается максимально сбить эту цену.
У Зидана уже есть соглашение с хавбеком. Погба готов пойти на понижение зарплаты по сравнению с тем, что он сейчас получает в Англии, «Реал» же в знак компенсации даст ему контракт на 6 лет.
Зидан считает подписание Погба ключевым для клуба, француз убежден, что его карьерный этап в «Манчестер Юнайтед» подошел к концу.
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Любой норм тренер, думаю, выбрал бы Эриксена. Но тупой Зидан зациклился на этом поддельном французе!
Надеюсь, МЮ поставит цену на Погба (именно для Реала) в 250-300 млн евро, и Реал не сможет подписать его!!! И Реал возьмёт Эриксена!!!
Как можно подписать Погба, оставив такого лидера своей сборной?
И по деньгам выгоднее выйдет Эриксен, и по зарплате.
А Погба просто сильно распиаренный, а игрок чуть выше среднего
По информации Marca, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл спор у руководства относительно Погба. Именно француз теперь является приоритетом относительно хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
«Реал» сделает все, чтобы подписать Погба. «МЮ» потребует за игрока не менее 150 миллионов евро, и «Реал» попытается максимально сбить эту цену.
У Зидана уже есть соглашение с хавбеком. Погба готов пойти на понижение зарплаты по сравнению с тем, что он сейчас получает в Англии, «Реал» же в знак компенсации даст ему контракт на 6 лет.
Зидан считает подписание Погба ключевым для клуба, француз убежден, что его карьерный этап в «Манчестер Юнайтед» подошел к концу.
-----------------------------------------------------------------------------------
Любой норм тренер, думаю, выбрал бы Эриксена. Но тупой Зидан зациклился на этом поддельном французе!
Надеюсь, МЮ поставит цену на Погба (именно для Реала) в 250-300 млн евро, и Реал не сможет подписать его!!! И Реал возьмёт Эриксена!!!
Как можно подписать Погба, оставив такого лидера своей сборной?
И по деньгам выгоднее выйдет Эриксен, и по зарплате.
А Погба просто сильно распиаренный, а игрок чуть выше среднего
Твоя бавария и барселона две помойки .
Особенно в последние годы на международной арене глотают пыль по полной.
Твоя бавария и барселона две помойки .
Особенно в последние годы на международной арене глотают пыль по полной.