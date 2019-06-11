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Rammstein создал проблемы для «Зенита»

сегодня, 19:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар04.08.2019 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трудностях вокруг матча 4-го тура РПЛ между чемпионами России и «Краснодаром» (4 августа).

Календарь РПЛ опубликовала, создав нам проблемы с проведением концерта группы Rammstein, потому что он совпадает с играми «Краснодара» (6-7 августа) в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Сейчас мы испытываем определённые трудности, как развести эти матчи, не создав проблем «Зениту». Ищем решение, решения пока нет. На финальный день попадает матч «Зенит» — «Рубин». Время этого матча пока не определено. Постараемся, чтобы те, кто хотят попасть и на теннис, и на футбол, такую возможность имели. Меняться уже некуда. Есть возможность проводить матчи в восемь или в девять вечера, тогда можно будет успеть.

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Все комментарии
Тарасобаня.
Тарасобаня. ответил Гавроша
   40 / 746
сегодня в 21:40
Пусть тарасовка завидует - в отличии от их пустой открывашке, наш стадион загружен до предела, и там не только футбол и рок-группы, но и хоккей, бокс, тенис. А денежки с билетов Зениту. А федун цены на бензин и мазут поднимает, да 12 игрокам отдает. Тут можно сказать только однго - Позор спартаку!!!!
Тарасовка во всем завидует Зениту, сама ни на что не способна, что ей остается делать.
iri13
iri13 ответил Gunslinger
сегодня в 21:33
Сколько же Зе Луишей надо будет продать, чтобы в Пемьере остаться????? :)))
Нету им ни числи и ни клички,
Целая лента типов тянется,
Кулаки и волокитчики,
Подхалимы, сектанты и пьяницы...(С)
Gunslinger
Gunslinger ответил Гавроша
сегодня в 20:53
Пусть тарасовка завидует - в отличии от их пустой открывашке, наш стадион загружен до предела, и там не только футбол и рок-группы, но и хоккей, бокс, тенис. А денежки с билетов Зениту. А федун цены на бензин и мазут поднимает, да 12 игрокам отдает. Тут можно сказать только однго - Позор спартаку!!!!
Сколько же Зе Луишей надо будет продать, чтобы в Пемьере остаться????? :)))
Akvarel
Akvarel ответил Гавроша
   30 / 746
сегодня в 20:43
Пусть тарасовка завидует - в отличии от их пустой открывашке, наш стадион загружен до предела, и там не только футбол и рок-группы, но и хоккей, бокс, тенис. А денежки с билетов Зениту. А федун цены на бензин и мазут поднимает, да 12 игрокам отдает. Тут можно сказать только однго - Позор спартаку!!!!
На обблевашке обычно Моисеев гастролирует, свиньи от него без ума.
Гавроша
Гавроша
   81 / 746
сегодня в 20:36
Пусть тарасовка завидует - в отличии от их пустой открывашке, наш стадион загружен до предела, и там не только футбол и рок-группы, но и хоккей, бокс, тенис.

А денежки с билетов Зениту. А федун цены на бензин и мазут поднимает, да 12 игрокам отдает.

Тут можно сказать только однго - Позор спартаку!!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Djon_V
   143 / 746
сегодня в 20:36
Надеюсь прекрасная группа не создаст проблем прекрасному клубу
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил parallels
       143 / 746
    сегодня в 20:35
    в питере лучшие - в тарасовке борис 😄
    Rammstein в Москве выступали несколько раз
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 746
    сегодня в 20:31
    Rammstein вышел в тираж...как и зенит...Du hast...подсыпят песка на болото)...
    4RT
    4RT
       210 / 746
    сегодня в 20:19
    Все идем на Rammstein,Зенит побоку!)))
    parallels
    parallels
       2 / 746
    сегодня в 20:10
    в питере лучшие - в тарасовке борис 😄
    Морозовский
    Морозовский ответил Djon_V
       1 / 746
    сегодня в 20:06
    Надеюсь прекрасная группа не создаст проблем прекрасному клубу
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ ответил Djon_V
         303 / 746
      сегодня в 19:55
      Надеюсь прекрасная группа не создаст проблем прекрасному клубу
        Морозовский
        Морозовский ответил Zenit_84
           1 / 746
        сегодня в 19:52
        Коммерсанты...
        ... и ртом, и --пой!
        cska plus
        cska plus
           24 / 746
        сегодня в 19:50
        Отправляйте Рамштайн на Петрович.
        Averoniy
        Averoniy ответил Литейный 4
           49 / 746
        сегодня в 19:40
        В Питере Рамштайн, в Тарасовке Трубач. Гыгыгы
        В ростове Бабкина частушки завывает.
        Литейный 4
        Литейный 4
           3 / 746
        сегодня в 19:39
        В Питере Рамштайн, в Тарасовке Трубач. Гыгыгы
        Cimonn
        Cimonn
           63 / 746
        сегодня в 19:35
          Аксинья
          Аксинья
             39 / 746
          сегодня в 19:32
          Зениту как строптивой бабе никогда не угодишь - то рубаха длинна, то конец короток...
          Морозовский
          Морозовский ответил Zenit_84
             1 / 746
          сегодня в 19:30
          Коммерсанты...
            Djon_V
            Djon_V
               402 / 746
            сегодня в 19:29
            Надеюсь прекрасная группа не создаст проблем прекрасному клубу
            No pupsiks
            No pupsiks
               8 / 746
            сегодня в 19:23
            Иногда лучше послушать Rammstein, чем посмотреть на спартак.
            МапС
            МапС
               226 / 746
            сегодня в 19:22
            Петрович вам в помощь!
            Zenit_84
            Zenit_84
               66 / 746
            сегодня в 19:18
            Коммерсанты...
            Ангел неБесГрешен
            Ангел неБесГрешен
               33 / 746
            сегодня в 19:15
            Поменяться кругами с Тамбовом, делов то! И пусь немчура хоть 3 дня отрывается в Питере...
            Байкал-38
            Байкал-38
               16 / 746
            сегодня в 19:12
            Выступление Rammstein в Санкт-Петербурге состоится 2 августа (согласно источнику) и как он может совпасть с играми «Краснодара» (6-7 августа) в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
            Что то мудрят!
            Ragnar_Lodbrok
            Ragnar_Lodbrok
               143 / 746
            сегодня в 19:10
            Концерт Rammstein - это лучшее, что случится с распил ареной за все время ее существования
            Гуливер
            Гуливер
               231 / 746
            сегодня в 19:06
            у нормальных Рамштайн,а у некоторых Моисеев,да Максим по больничкам ползает
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