Rammstein создал проблемы для «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» рассказал о трудностях вокруг матча 4-го тура РПЛ между чемпионами России и «Краснодаром» (4 августа).

Календарь РПЛ опубликовала, создав нам проблемы с проведением концерта группы Rammstein, потому что он совпадает с играми «Краснодара» (6-7 августа) в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Сейчас мы испытываем определённые трудности, как развести эти матчи, не создав проблем «Зениту». Ищем решение, решения пока нет. На финальный день попадает матч «Зенит» — «Рубин». Время этого матча пока не определено. Постараемся, чтобы те, кто хотят попасть и на теннис, и на футбол, такую возможность имели. Меняться уже некуда. Есть возможность проводить матчи в восемь или в девять вечера, тогда можно будет успеть.