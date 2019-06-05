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Стадион тульского «Арсенала» допущен к проведению матчей Лиги Европы

сегодня, 20:28

УЕФА разрешил тульскому «Арсеналу» проводить матчи Лиги Европы на своем домашнем стадионе.

При этом были выявлены множественные недочеты, которые необходимо устранить. Так, есть проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона, необходимо создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках, отсутствует освещение в зоне подъезда команд. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте.

«Арсенал» занял шестое место в РПЛ и начнет свои выступления в ЛЕ со второго квалификационного раунда.

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