Стадион тульского «Арсенала» допущен к проведению матчей Лиги Европы

сегодня, 20:28

УЕФА разрешил тульскому «Арсеналу» проводить матчи Лиги Европы на своем домашнем стадионе.

При этом были выявлены множественные недочеты, которые необходимо устранить. Так, есть проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона, необходимо создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках, отсутствует освещение в зоне подъезда команд. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте.