Представитель УЕФА: «У Санкт-Петербурга есть шанс принять финал ЛЧ-20/21»

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен оценил шансы Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.

У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано.

В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал.