Представитель УЕФА: «У Санкт-Петербурга есть шанс принять финал ЛЧ-20/21»

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен оценил шансы Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.
У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано.
В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал.
Напомним, что победителя выберут в сентябре 2019 года.
https://www.youtube.com/watch?v=-ht5VbXd4dA
LOpp с тобой все хорошо, может температура, плохо тебе? ты если что говори, можем санитаров вызывать.
LOpp с тобой все хорошо, может температура, плохо тебе? ты если что говори, можем санитаров вызывать.
у нас финал ЛЧ, на открывашке мясной базар после того как спартак расформируют!
у нас финал ЛЧ, на открывашке мясной базар после того как спартак расформируют!
Сегодня 15:23
Если в финале ЛЧ-20/21 будет Великий Спартак играть, представляю как обрадуются болельщики газового проекта.
С каких это пор во Львиве московский спартак стал великим?
Сегодня 15:23
Если в финале ЛЧ-20/21 будет Великий Спартак играть, представляю как обрадуются болельщики газового проекта.
С каких это пор во Львиве московский спартак стал великим?
Сегодня 15:27
Не доросли бомжи ещё до лицезрения финала ЛЧ. Такое только московской публике показывают.
В Москве только обблевашки и униташки, на них приличные люди не играют.
Сегодня 15:27
Не доросли бомжи ещё до лицезрения финала ЛЧ. Такое только московской публике показывают.
В Москве только обблевашки и униташки, на них приличные люди не играют.