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Представитель УЕФА: «У Санкт-Петербурга есть шанс принять финал ЛЧ-20/21»

сегодня, 15:18

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен оценил шансы Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.

У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано.

В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал.

Напомним, что победителя выберут в сентябре 2019 года.

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Все комментарии
Завтра
Завтра ответил bsww
   41 / 809
сегодня в 16:25
А будет прикольно, если победит Питер. Но по итогам сезона 2019/20 Зенит займёт 4 место и по совместительству не выиграет ЛЕ, чтобы хоть через неё попасть в ЛЧ
Ваще прикольна буит))) базаришь брррррра)))
kotmyshka
kotmyshka
   84 / 809
сегодня в 16:20
в сентябре и узнаем
Знатог
Знатог
   355 / 809
сегодня в 16:02
У Газпрома отличная заявка, у которой есть шансы на победу. В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Путина.
bsww
bsww
   735 / 809
сегодня в 16:00
А будет прикольно, если победит Питер. Но по итогам сезона 2019/20 Зенит займёт 4 место и по совместительству не выиграет ЛЕ, чтобы хоть через неё попасть в ЛЧ
mihaluch
mihaluch
   38 / 809
сегодня в 15:57
И самое главное самый большой в мире женский туалет.
Гуливер
Гуливер
сегодня в 15:56
Так и есть мы лучшие!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   494 / 809
сегодня в 15:54
Офигеть
Литейный 4
Литейный 4 ответил Павел Амурский
   7 / 809
сегодня в 15:52
На свинья-арене даже кубок Чертаново стыдно проводить, одна гопота собирается.
Свиньи проведут финал кубка товарняков Канделаки. Гыгыгы
Averoniy
Averoniy
   268 / 809
сегодня в 15:51
Стыдно за свиней, обрыгажку построили, чтобы там ПАОКам проигрывать.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 809
сегодня в 15:51
Это будет лучший финал в истории. Отвечаю! Гыгыгы
Sully
Sully ответил LOpp
   77 / 809
сегодня в 15:47
Если в финале ЛЧ-20/21 будет Великий Спартак играть, представляю как обрадуются болельщики газового проекта.
санитары уже в пути, выехали за тобой))

Akvarel
Akvarel ответил Sully
   45 / 809
сегодня в 15:46
"Если в финале ЛЧ-20/21 будет "великий" спартак играть" LOpp с тобой все хорошо, может температура, плохо тебе? ты если что говори, можем санитаров вызывать.
У хохлов перезагрузка, не знают что орать с новым еврей-президентом.
Sully
Sully ответил LOpp
   77 / 809
сегодня в 15:42
Если в финале ЛЧ-20/21 будет Великий Спартак играть, представляю как обрадуются болельщики газового проекта.
"Если в финале ЛЧ-20/21 будет "великий" спартак играть"

LOpp с тобой все хорошо, может температура, плохо тебе? ты если что говори, можем санитаров вызывать.
Sully
Sully
   77 / 809
сегодня в 15:39
отлично!
у нас финал ЛЧ, на открывашке мясной базар после того как спартак расформируют!
Павел Амурский
Павел Амурский
   63 / 809
сегодня в 15:35
На свинья-арене даже кубок Чертаново стыдно проводить, одна гопота собирается.
Valeleo
Valeleo
   73 / 809
сегодня в 15:33
Единственный стадион в стране, за который перед Европой не стыдно.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   103 / 809
сегодня в 15:32
LOpp
Сегодня 15:23
Если в финале ЛЧ-20/21 будет Великий Спартак играть, представляю как обрадуются болельщики газового проекта.

С каких это пор во Львиве московский спартак стал великим?
Завтра
Завтра ответил LOpp
   41 / 809
сегодня в 15:31
Если в финале ЛЧ-20/21 будет Великий Спартак играть, представляю как обрадуются болельщики газового проекта.
Ахахахахахахахах))) Отличная шутка)))) Ты сделал мой день))))))))
Завтра
Завтра
   41 / 809
сегодня в 15:31
Опять Миллер всё покупает, да "свинята"?)))
No pupsiks
No pupsiks
   40 / 809
сегодня в 15:30
Капитан Врунгель
Сегодня 15:27
Не доросли бомжи ещё до лицезрения финала ЛЧ. Такое только московской публике показывают.

В Москве только обблевашки и униташки, на них приличные люди не играют.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 809
сегодня в 15:27
Не доросли бомжи ещё до лицезрения финала ЛЧ. Такое только московской публике показывают.
LOpp
LOpp
   14 / 809
сегодня в 15:23
Если в финале ЛЧ-20/21 будет Великий Спартак играть, представляю как обрадуются болельщики газового проекта.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   463 / 809
сегодня в 15:21
финал лч это хорошо) а в маскве концерты пусть
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