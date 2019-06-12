Агент: «Трансфер Карлиньоса в „Динамо“ - это вопрос одной недели»

Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, прокомментировал слухи о переходе игрока в московское «Динамо».

Мы находимся в контакте с генеральным директором Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым. Они подтвердили интерес «Динамо». Знаю, что московские скауты несколько раз приезжали на матчи «Лугано».

Сейчас Карлиньос в отпуске, но занимается по два раза в день. Бегает по 4 километра на пляже и работает в зале. Он хочет приехать готовым. Думаю, что трансфер в «Динамо» - это вопрос одной недели.