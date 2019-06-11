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«Спартак» назвал стоимость Зе Луиша

сегодня, 17:20

Стало известно, сколько «Спартак» хочет выручить с продажи нападающего Зе Луиша. Московский клуб оценил игрока в 15 миллионов евро.

Напомним, что основным претендентом на Зе Луиша является «Порту».

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил parallels
   43 / 747
сегодня в 19:53
ты так смешно бесишься, что дзюба больше не спартач. продолжай 😂
Не бешусь ни капли, жаль что этот экскримент раньше себя не проявил!!!
ziborock
ziborock
   43 / 747
сегодня в 19:51
Все амурские повылазили подлизать бакланам!)))
p.s. И еще один слабачок отправил меня в игнор!)))
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   41 / 747
сегодня в 19:34
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       50 / 747
    сегодня в 19:30
    Свиньи на Родине потеряли всякую популярность, а на соккере держатся только за счет укроинских клонов, стыдоба!
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       22 / 747
    сегодня в 19:28
      MAUS
      MAUS ответил ziborock
         265 / 747
      сегодня в 19:25
      Я прям тащусь как Питерские Спартаковского воспитанника нахваливают! Хоть Дзюба человек и с гнильцой (под стать Зениту), но того что его научили играть в футбол в Спартаке - не отнять! А когда вспоминаешь все ваши выпады в сторону Дзюбы пятилетней давности, то вдвойне приятно, потому что понимаешь что Питерский фан в отличии от нашего все хавает!!!
      100%!
      и всё по делу!
      Илья Кузнецов
      Илья Кузнецов ответил Верг
         295 / 747
      сегодня в 19:25
      Порту может максимум 10 заплатить, ито из за того что консасайо с ним уже работал и знает этого игрока.
      Порту может и 15, и 20 заплатить, деньги у них есть - они одного Милитао в Реал за 50 продали. Другое дело, что за эти деньги они могут найти более молодого и перспективного игрока в Бразилии или Аргентине, потом его перепродадут и в плюсе снова будут. Такая трансферная политика у клуба, не совсем понимаю, зачем им нарушать её покупкой Зе Луиша.
      parallels
      parallels ответил ziborock
         2 / 747
      сегодня в 19:18
      ты так смешно бесишься, что дзюба больше не спартач. продолжай 😂
      ziborock
      ziborock ответил parallels
         43 / 747
      сегодня в 19:06
      ахаха! зелуиш 10 (3 с пенальти), дзюба 8 (0 с пенальти). при этом надо учитывать, что дзюба во второй половине сезона не играл чистого напа, как ваше чёрное полено, что вытекло в следующую статистику по голевым: зелуиш - 3, дзюба - 11. ПОЗОР СПАРТАКУ!
      Я прям тащусь как Питерские Спартаковского воспитанника нахваливают! Хоть Дзюба человек и с гнильцой (под стать Зениту), но того что его научили играть в футбол в Спартаке - не отнять! А когда вспоминаешь все ваши выпады в сторону Дзюбы пятилетней давности, то вдвойне приятно, потому что понимаешь что Питерский фан в отличии от нашего все хавает!!!
      parallels
      parallels ответил makkie
         2 / 747
      сегодня в 19:02
      Так там ориентировочные цены, за которые никто и никогда не продает. Рыночная цена всегда выше, особенно для России. Вы Хулька и Витселя за цену с ТМ покупали?
      никто и никогда? ты здоров?) и примеры некорректны. мы покупали не кота в мешке, а точно топовых игроков, про которых было очевидно, что они взлетят в цене. витсель вообще не продавался, как и данни - пришлось платить отступные. а ваш зулус только спустя чёрт знает, сколько лет, стал стоить столько, сколько за него отдали. очень выгодная сделка 😄
      makkie
      makkie ответил parallels
         10 / 747
      сегодня в 18:51
      тр.маркт.
      Так там ориентировочные цены, за которые никто и никогда не продает.
      Рыночная цена всегда выше, особенно для России.
      Вы Хулька и Витселя за цену с ТМ покупали?
      parallels
      parallels ответил ziborock
         2 / 747
      сегодня в 18:48
      По крайней мере в прошедшем чемпионате больше Дзюбы забил! Этот негр лучше любого финно - угра!
      ахаха! зелуиш 10 (3 с пенальти), дзюба 8 (0 с пенальти). при этом надо учитывать, что дзюба во второй половине сезона не играл чистого напа, как ваше чёрное полено, что вытекло в следующую статистику по голевым: зелуиш - 3, дзюба - 11. ПОЗОР СПАРТАКУ!
      parallels
      parallels ответил makkie
         2 / 747
      сегодня в 18:40
      А с чего ты решил, что Зе Луиш стоил 1,5 млн до перехода в Спартак?
      тр.маркт.
      Cimonn
      Cimonn
         67 / 747
      сегодня в 18:31
      Свиньи опять опозорятся с головешкой своей.
      makkie
      makkie ответил parallels
         10 / 747
      сегодня в 18:29
      если хряков знатно развели на переплату более, чем в 4 раза (6,5 ляма за бревно, которое стоило 1,5) - то это не означает, что им удастся развести кого-то похожим образом. стыдно за спартак!
      А с чего ты решил, что Зе Луиш стоил 1,5 млн до перехода в Спартак?
      Верг
      Верг
         241 / 747
      сегодня в 18:25
      Порту может максимум 10 заплатить, ито из за того что консасайо с ним уже работал и знает этого игрока.
      mikysss
      mikysss
         119 / 747
      сегодня в 18:24
      Не ну а че головина гинер за 30 впарил, там 8 г+п "звязда" сделал, а скромный Зе всего то 10+3, поэтому подешевле стоит...
      Принц тарасовский
      Принц тарасовский ответил ziborock
         15 / 747
      сегодня в 18:24
      По крайней мере в прошедшем чемпионате больше Дзюбы забил! Этот негр лучше любого финно - угра!
      Выпускай хохло-клонов.
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил cska plus
         88 / 747
      сегодня в 18:23
      Это опечатка. Столько стоит сегодня весь Спартак от Максименко и др Глушакова включительно. Продаётся оптом по сходной цене
      Литейный 4
      Литейный 4
         3 / 747
      сегодня в 18:23
      Португальские агенты решили слухами реанимировать это полено. Гыгыгы
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответил cska plus
         130 / 747
      сегодня в 18:18
      Смешные хрюши, кому нужен этот зулус за 15 млн.
      Объегорили Монако с Головиным лямов так на 25 ,при стоимости ,максимум -5 , а нам нельзя ??? )))))))))))))))
      ziborock
      ziborock ответил parallels
         43 / 747
      сегодня в 18:16
      если хряков знатно развели на переплату более, чем в 4 раза (6,5 ляма за бревно, которое стоило 1,5) - то это не означает, что им удастся развести кого-то похожим образом. стыдно за спартак!
      По крайней мере в прошедшем чемпионате больше Дзюбы забил! Этот негр лучше любого финно - угра!
      Байкал-38
      Байкал-38
         17 / 747
      сегодня в 18:07
      parallels
      parallels
         2 / 747
      сегодня в 17:56
      если хряков знатно развели на переплату более, чем в 4 раза (6,5 ляма за бревно, которое стоило 1,5) - то это не означает, что им удастся развести кого-то похожим образом. стыдно за спартак!
      Сп62
      Сп62
         475 / 747
      сегодня в 17:55
      Паулу Барбоза, Человек! Не наши балаболки.
      1 команда
      1 команда ответил kotmyshka
         285 / 747
      сегодня в 17:52
      За такую цену Порту не станет покупать... Значит, Спартак не желает продавать игрока.
      Логика странная, из разряда не хочешь секса, значит селедку не любишь.
      kotmyshka
      kotmyshka
         98 / 747
      сегодня в 17:48
      За такую цену Порту не станет покупать... Значит, Спартак не желает продавать игрока.
      cska plus
      cska plus
         26 / 747
      сегодня в 17:47
      Смешные хрюши, кому нужен этот зулус за 15 млн.
      Denkuz
      Denkuz
         264 / 747
      сегодня в 17:44
      Свиньи заломили не раальное.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         9 / 747
      сегодня в 17:41
      Известный агент Паулу Барбоза рассуждает о возможном переходе форварда Зе Луиша из "Спартака" в "Порту".
      – Верите в то, что летом Зе Луиш окажется в "Порту"?
      – Все упирается в деньги, в финансы. Если клубы смогут договориться, то Зе Луиш будет играть в Португалии. Предметный интерес к нему действительно есть. Но не забывайте, что у игрока довольно большая зарплата в "Спартаке"…
      – Пишут, что "Порту" готов платить ему 1,5 миллиона в год. Адекватные деньги?
      – Но, насколько мне известно, в "Спартаке" он получает гораздо больше (по данным "СЭ", зарплата форварда составляет 2,2 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения. – Прим. "СЭ"). Не станет ли эта разница препятствием в последний момент? Так что это скорее не спортивный вопрос, а финансовый. Сумеют ли стороны договориться? Сложно сейчас прогнозировать.
      – По информации "СЭ", "Спартак" просит за трансфер африканского игрока 15 миллионов евро.
      – Нет, "Порту" не будет платить такие деньги. Слишком много для португальского клуба.
      – Максимальная сумма, которую готов выложить "Порту" за Зе?
      – 10 миллионов. Сомневаюсь, что португальцы захотят платить больше.
      – Некоторые болельщики и журналисты вообще не понимают, зачем спартаковец нужен "Порту", когда есть Марега, Соарес…
      – Но эти футболисты в принципе могут уйти. Такая вероятность существует. Соарес, Абубакар, возможно, покинут "Порту". Тогда Зе Луиш однозначно поможеткоманде. Тем более ему не придется адаптироваться, человек поиграл в "Браге" до "Спартака". В нем заинтересован главный тренер.
      – То есть вы не сомневаетесь, что у Зе все получится в Португалии?
      – Да. Может стать ведущим игроком.
      – В "Спартаке" он себя уже исчерпал?
      – Мы знаем, у него не все ровно было, возникали некоторые моменты… Но 28 лет – это хороший возраст. Потенциал у него есть. Зе Луиш способен еще прекрасно отыграть три-четыре года. На мой взгляд, он поможет "Порту"
      – Где продолжит карьеру Мануэл Фернандеш, чей контракт с "Локомотивом" заканчивается в конце июня?
      – Поживем-увидим. (Виталий Айрапетов)
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