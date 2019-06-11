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Агент: «„Порту“ действительно интересуется Зе Луишем»

сегодня, 20:18

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о том, что форвард «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Порту»

Все упирается в деньги, в финансы. Если клубы смогут договориться, то Зе Луиш будет играть в Португалии. Предметный интерес к нему действительно есть. Но не забывайте, что у игрока довольно большая зарплата в «Спартаке»…

«Порту» готов платить ему 1,5 миллиона в год? Насколько мне известно, в «Спартаке» он получает гораздо больше. Не станет ли эта разница препятствием в последний момент? Так что это скорее не спортивный вопрос, а финансовый. Сумеют ли стороны договориться? Сложно сейчас прогнозировать.

«Порту» не будет платить за него 15 миллионов евро. Слишком много для португальского клуба. Сомневаюсь, что португальцы захотят платить больше 10 млн евро.

28 лет – это хороший возраст. Потенциал у него есть. Зе Луиш способен еще прекрасно отыграть три-четыре года. На мой взгляд, он поможет «Порту».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   229 / 746
сегодня в 21:26
Что-то невероятное.
dino-hsv
dino-hsv
   112 / 746
сегодня в 21:25
я поржу, если спартачам действительно предложат 10 лямов, а они откажут, сказав, что мало. сбагрить это полено за 10 миллионов - это грандиозное событие.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   55 / 746
сегодня в 21:23
Столько пишут на соккере об этом, что становится уже стрёмно. Позор спартаку!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил No pupsiks
   315 / 746
сегодня в 21:20
Агент ничего не знает, странный какой-то.
Он не знает что такое Спартак Москва - а разве кто-то в Европе знает? Не, ну разве что в Ливерпуле их запомнили надолго...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   315 / 746
сегодня в 21:18
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       123 / 746
    сегодня в 21:14
    Ну, когда если не сейчас) 😎
    parallels
    parallels
       2 / 746
    сегодня в 20:44
    какой позор! единственное, что может оправдать порту - это если они выкупят зулуса из тарасовки и выпустят на волю. типа благотворительность.
    Boxert
    Boxert ответил 4RT
       51 / 746
    сегодня в 20:34
    Берите Дзюбу,он не прихотлив,даже кепку покупать не надо....
    Дзюба на своем месте, и не вам такие глупые советы давать.
    No pupsiks
    No pupsiks
       8 / 746
    сегодня в 20:28
    Агент ничего не знает, странный какой-то.
    Байкал-38
    Байкал-38
       16 / 746
    сегодня в 20:26
    Походу агент мутки мутит, а в Порту даже не знают.
    4RT
    4RT
       210 / 746
    сегодня в 20:25
    Берите Дзюбу,он не прихотлив,даже кепку покупать не надо....
    Чингачгук
    Чингачгук
       576 / 746
    сегодня в 20:19
    Порту нужен черный страшный мальчик для пугания соперников.
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