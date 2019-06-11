Агент: «„Порту“ действительно интересуется Зе Луишем»

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о том, что форвард «Спартака» может перейти в «Порту».

Все упирается в деньги, в финансы. Если клубы смогут договориться, то Зе Луиш будет играть в Португалии. Предметный интерес к нему действительно есть. Но не забывайте, что у игрока довольно большая зарплата в «Спартаке»…

«Порту» готов платить ему 1,5 миллиона в год? Насколько мне известно, в «Спартаке» он получает гораздо больше. Не станет ли эта разница препятствием в последний момент? Так что это скорее не спортивный вопрос, а финансовый. Сумеют ли стороны договориться? Сложно сейчас прогнозировать.

«Порту» не будет платить за него 15 миллионов евро. Слишком много для португальского клуба. Сомневаюсь, что португальцы захотят платить больше 10 млн евро.

28 лет – это хороший возраст. Потенциал у него есть. Зе Луиш способен еще прекрасно отыграть три-четыре года. На мой взгляд, он поможет «Порту».