«Локомотив» нацелился на защитника из чемпионата Бразилии

сегодня, 11:53

В Бразилии сообщают, что московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Крузейро» .

«Железнодорожники» готовы приобрести 22-летнего футболиста этим летом за 11 млн долларов, причем «Крузейро» принадлежит только 75% прав на игрока.

Оборонец в данный момент находится в расположении молодежной сборной Бразилии, однако в клубе потерял место в стартовом составе, поэтому желает сменить команду.

По слухам, «Локомотив» также заинтересовался центрбеком «Сантоса» Густаво Энрике.