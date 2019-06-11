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«Локомотив» нацелился на защитника из чемпионата Бразилии

сегодня, 11:53

В Бразилии сообщают, что московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Крузейро» Серкейре Мурило.

«Железнодорожники» готовы приобрести 22-летнего футболиста этим летом за 11 млн долларов, причем «Крузейро» принадлежит только 75% прав на игрока.

Оборонец в данный момент находится в расположении молодежной сборной Бразилии, однако в клубе потерял место в стартовом составе, поэтому желает сменить команду.

По слухам, «Локомотив» также заинтересовался центрбеком «Сантоса» Густаво Энрике.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   34 / 747
сегодня в 12:48
Пару месяцев все будут целиться.
Байкал-38.
Байкал-38.
   59 / 747
сегодня в 12:39
Я хочу спросить у автора, а почему именно эта сумма указана?
Ведь даже в источнике, на первом месте стоит сумма в 2,5 миллиона евро!!!
Курс бразильского реала на сегодня примерно 4 с половиной за один евро и трудом нехитрого подсчёта это будет примерно 11 млн БРАЗИЛЬСКИХ РЕАЛОВ, а не долларов!!!

в источники указано "В Superesportes продвинул расследование и обнаружил , что предложение будет что - то около 2,5 миллиона евро (US 10,9 миллионов долларов)"
Но тут не точный перевод, который выдал автомат.
O Superesportes avançou na apuração e descobriu que a proposta será de algo entorno de 2,5 milhões de euros (R$10,9 milhões). Заметьте тут указан R$ так изображается бразильский реал, а не доллар!!!
Да и каких это долларов может австралийский или багамский, да много разных стран ещё.
Убедительная просьба не вводите пользователей в заблуждение, а проверяйте точность инфы! Тем более тут ошибка сотрудника соккера.
ermak6848
ermak6848
   182 / 747
сегодня в 12:29
кочегары нужны Локо..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 747
сегодня в 12:23
Я не пойму, почему нельзя искать самородки в России? Неужели этот бразила лучше наших такого же возраста? Или паспортисту платить брльше приходится за паспорт?
drug01
drug01
   90 / 747
сегодня в 12:21
Хороший прицел
Don trambon
Don trambon
   85 / 747
сегодня в 12:02
Опять на ласточку билеты поднимут( И так стоит билет прилично и постоянно забита, что стоять приходится, а тут ещё этих бразильянов покупают((9
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