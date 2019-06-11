«Спартак» и ЦСКА претендуют на японского хавбека

сегодня, 13:08

По информации источника, полузащитник голландского «Гронингена» может перейти в «Спартак». «Красно-белые» готовят формальное предложение о трансфере японского футболиста. Его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.

Отмечается, что за японским хавбеком также следит ЦСКА . Напомним, что «армейцы» проявляли интерес к Доану еще в прошлом сезоне.

В минувшей кампании игрок провел 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Он также представляет сборную Японии.