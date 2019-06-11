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«Спартак» и ЦСКА претендуют на японского хавбека

сегодня, 13:08

По информации источника, полузащитник голландского «Гронингена» Ритсу Доан может перейти в «Спартак». «Красно-белые» готовят формальное предложение о трансфере японского футболиста. Его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.

Отмечается, что за японским хавбеком также следит ЦСКА. Напомним, что «армейцы» проявляли интерес к Доану еще в прошлом сезоне.

В минувшей кампании игрок провел 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Он также представляет сборную Японии.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   152 / 751
сегодня в 15:23
А его то спросили?
SHMEL
SHMEL
   144 / 751
сегодня в 15:01
За эти деньги пусть свиноматок разводят.
berda2003
berda2003
   237 / 751
сегодня в 14:58
лучше б они за гейшей гонялись...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Serg_Diamond
   135 / 751
сегодня в 14:48
Какой-то щупленький пацанчик, для силовой РПЛ такой не подходит - затопчут.
И что толку от Зе Луиша , к примеру ? Вон ваш Муса был далеко не атлет ! А сколько от него шороху было !!!
Jum13
Jum13 ответил makkie
   30 / 751
сегодня в 14:33
А зачем он коням, если у них и так перебор в атаке? Накупили молодых для лавки, и новых ищут)
Возможно, что вариант вместо Влашича. Хотя скорее всего на Дзагоева уже не рассчитывают и ему на замену в помощь Облякову и Ахметову
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   168 / 751
сегодня в 14:30
Sargent
Сегодня 15:12
Спартаку бы гея еще одного прикупить, жиге скучно.
_____________________________________________________________________
Геи обычно за питерский проект без истории играют, Молло и всякие Паредасы
mugik1973
mugik1973
   178 / 751
сегодня в 14:30
А в этоге купят бомжи
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   333 / 751
сегодня в 14:25
Какой-то щупленький пацанчик, для силовой РПЛ такой не подходит - затопчут.
mangoх12
mangoх12
   78 / 751
сегодня в 14:24
утка, он ведь не зулус- значит не клиент спартака
drug01
drug01
   89 / 751
сегодня в 14:24
Надо бросать жребий!
Charismatic
Charismatic
   587 / 751
сегодня в 14:16
В Зенит его, за 50лямов, не меньше!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   470 / 751
сегодня в 14:13
Не нужен он пупсикам, они просто любят пугать футболистов.
Sargent
Sargent
   101 / 751
сегодня в 14:12
Спартаку бы гея еще одного прикупить, жиге скучно.
makkie
makkie
   10 / 751
сегодня в 14:11
А зачем он коням, если у них и так перебор в атаке? Накупили молодых для лавки, и новых ищут)
Alvish
Alvish ответил Ангел неБесГрешен
   42 / 751
сегодня в 14:10
Походу, народные стали отслеживать скаутов из конюшни и пытаются перехватить насмотренных ими игроков...
Для них чужим умом жить легче.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 751
сегодня в 14:10
Походу, народные стали отслеживать скаутов из конюшни и пытаются перехватить насмотренных ими игроков...
Akvarel
Akvarel
   34 / 751
сегодня в 14:06
Японец узнает, со смеху умрет.
Boxert
Boxert
   62 / 751
сегодня в 13:58
Свиньи только делают вид, что за кого-то борятся, на самом деле зулусов отлавливают, свои уже не хотят работать и собираются в ОПГ.
Samuelsen
Samuelsen
   409 / 751
сегодня в 13:55
Пока кто нибудь из них соберется, он уже в клуб из топ-5 лиг перейдет.
No pupsiks
No pupsiks
   8 / 751
сегодня в 13:53
Для свиней самый раз, им в пердив какая разница с кем идти.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   469 / 751
сегодня в 13:43
Розовые пиарят очередной "отмыв" борьбой с ЦСКА? Входит в привычку - слабаку удобнее свои прос...ры обосновывать "борьбой" с более сильным соперником... ;)
cska plus
cska plus
   33 / 751
сегодня в 13:42
Хрющатнику подойдёт.
Kresi frok
Kresi frok
   193 / 751
сегодня в 13:39
Не перейдет, наверняка парень хочет прогрессировать. Дворовая расийская лига мимо кассы.
Jum13
Jum13
   30 / 751
сегодня в 13:27
Ну интерес спартака понятен, ведь игроком интересуется ЦСКА
GreeM
GreeM
   67 / 751
сегодня в 13:25
Если с перспективой то к коням, если закончить карьеру, то к свиньям.😆
CSKA2012
CSKA2012
   146 / 751
сегодня в 13:20
Зачем он нужен нам? Японцы пробники для человека)))
Don trambon
Don trambon
   83 / 751
сегодня в 13:13
гынер 8 не даст, а фердун меньше 13 не платит.
yrasikos22
yrasikos22
   608 / 751
сегодня в 13:13
Утка !!! Спартак таких не покупает он покупает только Зулусов шоколадных.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   121 / 751
сегодня в 13:12
Опять какого-то клоуна нашли
ДАША Д
ДАША Д
   236 / 751
сегодня в 13:08
У Спартака есть только 7 млн.
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