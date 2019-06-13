Д. Суарес: «Хочу покинуть „Барселону“, но остаться в Примере»

Полузащитник «Барселоны» заявил о своём желании покинуть каталонский клуб, чтобы получать регулярную игровую практику, а также опроверг слух о том, что отказывал «Валенсии». В минувшем сезоне Суарес на правах аренды выступал за лондонский «Арсенал».

Я хочу покинуть «Барселону» и играть в футбол. Моя цель – остаться в чемпионате Испании.

Марселино – лучший тренер из тех, что были в моей карьере. Я регулярно общаюсь с ним.

Это неправда, что я отказал «Валенсии». Она никогда не проявляла ко мне никакого интереса, в отличие от сегодняшнего дня.