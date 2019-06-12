Разгон до сотни. Мбаппе пора сменить клуб

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Килиан забил сотый мяч раньше, чем с задачей справились Месси и Роналду. Но «Соккер.ру» не сомневается, что легендам повезло сильнее.

Килиану не хватает тренера-сэнсэя

Великим талантам в футболе часто нужны большие учителя. Не во всех сферах жизни так, но в спорте наставник важен. Гвардиола и Фергюсон – легенды футбола, независимо от того, как конкретные люди к ним относятся. За тренеров говорят их трофеи и другие достижения. Месси правильно вывели на пик формы, поскольку «Барселону» тренировал не Вальверде в то время, а Хосеп.

А Роналду, окажись в России – был такой вариант, или в клубе с тренерской чехардой, мог стать вторым Куарежмой. Не могло такого быть? Фергюсон получил худого как спичка, вертлявого симулянта с манией величия. Классика жанра «нераскрывшийся талант». Роналду откормили, Криштиану приучили заниматься в тренажерном зале, из него сделали профессионала.

Машину создал сэр Алекс. А вот Мбаппе создать некому. Унаи Эмери и Томас Тухель – нормальные тренеры, но в топ-10 величайших в истории не войдут ни под какими местами, а Гвардиола и Фергюсон, если суммировать все показатели, уже в такой десятке. В том числе по причине воспитания Месси и Роналду. Не каждый бы справился, талантов куда больше, чем легенд.

В Париже очень странное окружение

Не созданы условия, чтобы мир футбола получил Пеле своего времени по голам и статусу. Как думаете, у Тухеля есть железный авторитет в ПСЖ ? Большие сомнения, ведь это не именитый и молодой наставник. Эмери не уважали, а на каком основании будут идти в бой за Томаса? Бывает необъяснимо жестким – вспомните историю в Дортмунде. Поэтому не исключено, что не все гладко в раздевалке в ПСЖ .

Кроме того, у парижан банально не выстроена игра. Почему ищут голкипера, центрального защитника, хавбека и форварда? Потому что есть проблемы. Облак, де Лигт, Канте и Гризманн могли бы их решить. Но откуда взять деньги на такое количество трансферов за огромные деньги? Мбаппе может остаться в команде Паредеса, но Кавани не просто так задумался.

Килиан может стать самым результативным игроком парижан нового сезона. Но в чем смысл? Также не забывайте, что в Париже француз дружит с Неймаром. А 40 моделей на вечеринке и измены якобы постоянной девушке из Бразилии с блондинками намекают, что бразилец плохо готовится к футбольным матчам. Что отчасти и выливается в травмы, порой на ровном месте. Не всегда ведь виноваты злые защитники.

Друг Неймара – юный Мбаппе, в Париже работает с тренером без достижений, играет с Паредесом, Рабьо – скандальным хавбеком, которые теперь якобы собрался подписать новый контракт с ПСЖ , или Верратти – уже порывался уйти, в нового Пирло не вырос. Также есть в окружении Мбаппе еще один опасный для его карьеры человек, и этот человек – родной отец.

Ожидание трансфера всегда отвлекает

Судя по тому, какие отзывы оставляют люди, общавшиеся с официальным представителем Мбаппе – его отцом, неудавшийся футболист по имени Вилфрид ровно как Хорхе Месси. Лионеля родной отец, помешанный на заработках сына, впутал в столько криминальных и около историй, что аргентинец рискует в итоге получить реальный срок по завершении карьеры.

Условный уже впаяли, Месси признали виновным, но есть еще странный благотворительный фонд. Пока там только намеки на отмывание денег и связи с грязным криминалом, но такие дела могут длиться годами, а потом раз – и суд в стиле Аль Капоне. А у Роналду в роли «отца», что доставляет проблемы, только хитрый Жорже Мендеш. Но агент хотя бы с колоссальным опытом выходить сухим из воды.

Отец Месси уже подставил сына, впрочем, как и жадный к деньгам бывший торговец ювелирным украшениями – Неймар-старший. А родственник Мбаппе на низком старте. Очевидно, что ПСЖ Килиан может покинуть со скандалом. Так что ему лучше принять решение вовремя, чем затянуть, жадничать на переговорах и в результате испортить себе карьеру.

Понятно ведь, что Лигу 1 этот парень уже перерос. Счастлив ли Неймар, который из участника грозного трио с Месси и Суаресом стал парнем с травмами в стиле Бэйла, слезами, широко открытыми глазами в дни вылета из Лиги чемпионов и, чего уж – неудачником из числа самых талантливых футболистов мира? Чемпионом мира не стал и вряд ли успеет – в Катар приедет стареньким, после травм и пережитых испытаний.

Неймар мог бы стать великим, но выбрал ПСЖ и деньги. И Мбаппе не станет, если пересидит в ПСЖ , ведь его отец будет отвлекать переговорами. Во время скандальных и напряженных трансферных эпопей даже такому серьезному студенту, как Мбаппе, будет сложно сыграть грамотно. Чем быстрее Килиан примет решение и чем резче проведут переговоры и заключат сделку – тем лучше для талантливого парня и всех фанатов качественного футбола.

Вся надежда на Зидана и Килиана

Мбаппе – серьезный парень. Заявил, что когда играет за сборную Франции, то не собирается отвечать на вопросы о «Реале». Он же отписал критику, который распространил слух, что французский форвард якобы требует право бить пенальти в ПСЖ , играть строго на острие и получать больший процент от имиджевых прав. Ответ значит, что Мбаппе не плевать, что о нем думают и говорят. А рядом с восторгами есть вопросы.

Насколько хватит форварда, что в 20 лет и 173 дня отроду забил 100 гола в карьере? Месси сотый мяч отпраздновал в 22 года и 97 дней, а Роналду почти на год позже – в 22 года и 356 дней. Конечно, не стоит сравнивать хотя бы потому, что у каждого из них свой путь, позиции, задачи, а Лига 1 проще, чем АПЛ или Ла Лига. Но Мбаппе без проблем забивает в ворота соперников в Лиге чемпионов и за сборную Францию.

Его класс не обсуждается, как был бесспорен класс юного Роналдо – бразилец играл феноменально. И вот ему как раз не повезло с учителями после перехода в «Интер». Поэтому критический момент в карьере Мбаппе – будущий трансфер. Ему предложат контракт и «Барселона», и «Реал», и самые богатые клубы из АПЛ . Цена вопроса будет рекордной – в районе 250 млн евро. Но Килиан не боится сумм, ведь уже переходил из «Монако» за дикие деньги и справился с давлением.

Проблема в пункте назначения. Идти в «Барселону» опасно – у них нет порядка на поле, идти в «Реал» - тоже рисковать, ведь в теории связка Мбаппе, Йовича и Азара может оказаться идеальной, а на практике клуб из Мадрида тоже затеял масштабную перестройку. Кому Килиан может доверять? Пожалуй, самому себе и Зидану. Французский тренер с теплотой относится к таланту наполовину алжирца по крови, и если новым любимчиком тренера вместо Бензема станет Мбаппе – фанаты «Реала» одобрят.

«Реал» несколько сезонов вел себя на рынке тихо, подписав за приличные деньги разве что парочку бразильцев. При правильном расставании с рядом известных игроков, вроде Бензема и Бэйла, у них хватит свободных средств для рекордного трансфера. Но действовать нужно быстро. Гризманн может оказаться в ПСЖ , Неймар этим летом неликвидный товар – с травмой и странным скандалом, Ди Мария и Кавани пока не ушли. Идеальный момент, чтобы Перес вцепился в Мбаппе.

После Евро-2020, если Килиан снова будет хорош, цена не упадет, а желающих прибавиться – например, «Манчестер Сити» продавит изменения финансовых правил УЕФА и пойдет в атаку, ведь Гвардиола не станет врать – не прочь поработать с Мбаппе, а корпорация АПЛ – заполучить такой бриллиант в свою корону. Так что Зидану и Пересу пора демонстрировать хватку. Еще один сезон в непонятном ПСЖ может стать для Килиана бесполезным. Как для Роналдиньо стал бы третий сезон в Париже.

Среди претендентов выделяется «Реал»

Мбаппе серьезнее относится к профессии, чем великий Дино. Умеет и слева, и справа сыграть, хватит стабильности - получится феноменальный игрок. У него в 180 матчах 158 созданных ударами и пасами голов. Такой футболист нужен многим, но единицы могут себе позволить контракт. Но если окажется, что ПСЖ способен удержать Мбаппе на много лет, от этого сам Килиан вряд ли выиграет.

Во многих аспектах малыш идет с опережением графика – Месси и Роналду в юности ошибались чаще, но их защищали «Барселона», «Манчестер Юнайтед», Гвардиола и Фергюсон. Черепашке-мутанту нужен Сплинтер и свой великий клуб. А Зидану – работа с еще одним феноменом типа Роналду. Ничего умнее для «Реала», чем покупка Мбаппе – фаната мадридского клуба, Перес не придумает.

Можно отказаться от Эриксена и Погба, но важно думать о будущем футбола. Сто голов в двадцать лет от Мбаппе подсказывают, что именно Килиан – это самое будущее. Но ему нужен прогресс. Роналду достался «Реалу» в зрелом возрасте, но вспомните статистику. В последнем сезоне в МЮ Криштиану забил 26 голов. Во втором сезоне в «Реале» - 55, через год – 58. Восемь лет подряд не падал ниже 40 мячей, а в шести забил больше 50.

Клуб такого масштаба нужен сейчас Килиану. Хотя есть мнение, что если Коутиньо, Малком и Дембеле уйдут из «Барселоны» этим летом, как и Умтити – а тут нет дешевых футболистов, причем Усман якобы был интересен как раз ПСЖ , то Бартомеу не стоит развешивать уши и пора атаковать отца Мбаппе. Пора обещать те же золотые горы, что выдал отцу Месси.