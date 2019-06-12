Гризманн все-таки перейдет в «Барселону»

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что нападающий команды Антуан Гризманн перейдет в «Барселону».
Мне абсолютно понятно, где он будет играть. В «Барселоне». Это известно с марта.
Ранее француз сообщил, что покинет «матрасников» летом, однако не уточнил, куда именно перейдет. Ходили разговоры о каталонцах и ПСЖ.
Сумма отступных в контракте 28-летнего форварда составляет 120 млн евро.
Вообще скептически отношусь к этому трансферу.
Вообще скептически отношусь к этому трансферу.
Он может и заиграть а может и провалится как Кафтиньо.
Он может и заиграть а может и провалится как Кафтиньо.
Значит или долго подписывается договор или предварительно договорились но пока не спешат оформлять официально.
Лично я очень жду этот трансфер.
Суарес уже не тот, Кафтиньо тормоз, Дембеле не постоянен.
Значит или долго подписывается договор или предварительно договорились но пока не спешат оформлять официально.
Лично я очень жду этот трансфер.
Суарес уже не тот, Кафтиньо тормоз, Дембеле не постоянен.
Как будущая замена Месси вряд ли, француз ненамного младше арга...
Как будущая замена Месси вряд ли, француз ненамного младше арга...