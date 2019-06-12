Гризманн все-таки перейдет в «Барселону»

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Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что нападающий команды перейдет в «Барселону».

Мне абсолютно понятно, где он будет играть. В «Барселоне». Это известно с марта.

Ранее француз сообщил, что покинет «матрасников» летом, однако не уточнил, куда именно перейдет. Ходили разговоры о каталонцах и ПСЖ .

Сумма отступных в контракте 28-летнего форварда составляет 120 млн евро.