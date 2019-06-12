ГлавнаяНовости

Гризманн все-таки перейдет в «Барселону»

сегодня, 22:42

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сообщил, что нападающий команды Антуан Гризманн перейдет в «Барселону».

Мне абсолютно понятно, где он будет играть. В «Барселоне». Это известно с марта.

Ранее француз сообщил, что покинет «матрасников» летом, однако не уточнил, куда именно перейдет. Ходили разговоры о каталонцах и ПСЖ.

Сумма отступных в контракте 28-летнего форварда составляет 120 млн евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Разгон до сотни. Мбаппе пора сменить клуб
Сегодня, 22:30Станислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
СлухиПСЖ готов продлить контракт с Кавани
Сегодня, 17:43 Комментарии2
СлухиДриусси может сменить «Зенит» на «Рому»
Сегодня, 16:58 Комментарии60
Слухи«Уотфорд» хочет подписать голкипера сборной Швеции
Сегодня, 16:44 Комментарии0
Слухи«Ювентус» нацелился на двух игроков ПСЖ
Сегодня, 13:41 Комментарии5
Слухи«Интер» нацелился на 17-летнего футболиста «Сошо»
Сегодня, 11:51 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
   98 / 754
сегодня в 23:33
Доброго пути!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   5 / 754
сегодня в 23:29
25 очков по системе гол+пас это уровень Дзюбы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   5 / 754
сегодня в 23:28
он хитрее ,коут слишком академичен
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   17 / 754
сегодня в 23:28
а разве никто не заметил ,что Гризман очень сильно сдал и провел слабейший сезон за последние лет пять семь
25 очков по системе гол + пас все-таки... Хотя и меньше, чем 28 год назад.
Брулин
Брулин
   152 / 754
сегодня в 23:28
Сегодня - Гризманн переходит в Барселону, завтра - руководство опровергло переход Гризмана в Барсу... И так до конца лета!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   17 / 754
сегодня в 23:27
Неймар,Суарес,не?
Гризманн больше на Коута характером похож
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 754
сегодня в 23:27
а разве никто не заметил ,что Гризман очень сильно сдал и провел слабейший сезон за последние лет пять семь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил дурман
   17 / 754
сегодня в 23:26
Лучше бы за Де Лигта так вцепились, чем за него. Вообще скептически отношусь к этому трансферу.
Не вижу, зачем вам на Де Лигта цепляться, имхо он переоценен, косячит часто.
Bavaria_M
Bavaria_M
   108 / 754
сегодня в 23:23
И зачем он губит свою карьеру? Там ведь будет изгоем и загнобит гном
дурман
дурман
   356 / 754
сегодня в 23:23
Лучше бы за Де Лигта так вцепились, чем за него.
Вообще скептически отношусь к этому трансферу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   5 / 754
сегодня в 23:21
Неймар,Суарес,не?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Юрий Сенатов 1
   214 / 754
сегодня в 23:21
Мое личное мнение - футболист уровня "Атлетико", но никак не "Барселоны", "Реала", "МС" и других грандов. Доводы в обоснование своего мнения приводить не буду.
Этого никто пока не знает.
Он может и заиграть а может и провалится как Кафтиньо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 754
сегодня в 23:21
Чует мое сердце, он снова сникнет, как Коут, Черный Дембель и Малком, и снова на следующий сезон будет звучать знакомое "Месси не с кем играть". Эта заезженная пластинка с топ-футболистами, которые в "Барселоне" внезапно перестают играть в присутствии Месси, уже поднадоела.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   214 / 754
сегодня в 23:20
Это известно с марта, но почему то до сих пор не перешёл.
Значит или долго подписывается договор или предварительно договорились но пока не спешат оформлять официально.
Лично я очень жду этот трансфер.
Суарес уже не тот, Кафтиньо тормоз, Дембеле не постоянен.
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   104 / 754
сегодня в 23:19
Да уже поздно , поезд уехал
KaiserRM
KaiserRM
   273 / 754
сегодня в 23:16
Гей-активист переезжает в столицу гей-пропаганды,разве для кого-то это новость стала сюрпризом?)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   576 / 754
сегодня в 23:08
Мое личное мнение - футболист уровня "Атлетико", но никак не "Барселоны", "Реала", "МС" и других грандов. Доводы в обоснование своего мнения приводить не буду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 754
сегодня в 23:06
У них своих напов некуда девать.
Как будущая замена Месси вряд ли, француз ненамного младше арга...
АС35
АС35
   26 / 754
сегодня в 23:05
Гризманн-не Азар, сколько не стоит.
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 22:59
Матрас может совершить хорошую сделку.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   22 / 754
сегодня в 22:57
Надоела эта Санта-Барбара, давайте всем Соккером проголосуем, куда большинство укажет - туда Гризманн и перейдёт. Даже, если это будет воронежский Факел.
allemz
allemz
   40 / 754
сегодня в 22:56
Мощная ответка на закупоны Реала. С приходом Гризманна, это будет лучшая атакующая линия в плане результативности нежели с Дембеле.
Mister_Leo
Mister_Leo
сегодня в 22:53
Покупать за 120 млн это полный бред .. Барса скупает всё что блестит .. обсолютно не нужный трансфер
Apsny
Apsny
   251 / 754
сегодня в 22:52
Спекуляция очередная.
dimagas1
dimagas1
   69 / 754
сегодня в 22:51
А как же Месся ?Негодует?
Сливки общества
Сливки общества
сегодня в 22:49
А как клялся в преданности Атлетико, ахах. В итоге перешел даже не в другую страну.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 754
сегодня в 22:48
прикольно
Dori29
Dori29
сегодня в 22:47
Лучше бы в Атлеко остался
Зидан 1972
Зидан 1972
   467 / 754
сегодня в 22:46
ну и дураки!
Байкал-38
Байкал-38
   16 / 754
сегодня в 22:44
Удачи Гризманну!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100