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«Лион» отказал «Тоттенхэму» в продаже Н'Домбеле. Им интересуется «Ювентус»

сегодня, 03:29

«Лион» отказался отпускать полузащитника Тангая Н'Домбеле в «Тоттенхэм». По информации источника, лондонский клуб предложил за игрока около 45 млн евро плюс бонусы, но «Лион» ответил «шпорам» отказом.

Также сообщается о том, что 22-летним французом продолжает интересоваться «Ювентус». Спортивный директор клуба Фабио Паратичи на днях посетил Францию, где, в том числе, провёл встречу с представителями «Лиона».

Напомним, по слухам, «Ювентус» также интересуется защитником «Тоттенхэма» Кираном Триппьером.

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