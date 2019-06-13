Равиль Сабитов: «Головин - топ-игрок сборной России»

Бывший главный тренер юношеской сборной России похвалил игрока национальной команды после матча против Кипра.

Головин ярко выделялся среди всех остальных, он лучший игрок матча. Это очень ловкий футболист, который быстро принимает решения и работает с мячом, отлично умеет выходить из-под серьёзного давления соперников, сохраняя при этом владение. Если переложить действия Головина на музыку, то он - как прекрасный рок-н-ролльщик, и он успевает на поле везде: Фигаро здесь, Фигаро там.

Другие игроки сборной отстают в ритме от Головина. Да и сам он раньше так не выделялся, когда играл в Российской премьер-лиге. Сразу видно, что сейчас он выступает в сильном европейском чемпионате, который сделал его взрослее в игровом смысле. Я хорошо слежу за чемпионатом Франции и знаю, насколько там быстрый футбол. Если ты действуешь медленно, то в этом чемпионате не заиграешь. Но Головин - молодец, он адаптировался во Франции и своей игрой показывает, что находится на правильном пути. На сегодняшний момент Головин - топ-игрок российской сборной.