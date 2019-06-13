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В. Гусев: «Головин – неуравновешенный парень. И я не в восторге от Джикии»

сегодня, 06:18
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Известный комментатор Виктор Гусев поделился мнением об игре футболистов сборной России в матче квалификации ЧЕ-2020 против Кипра (1:0).

Понравился Александр Головин, вокруг которого строилась вся игра. Он быстр, хорошо контролирует мяч. Но Головин, к сожалению, неуравновешенный парень. Он заигрывается. В первом тайме получил ненужную жёлтую карточку, а во втором картинно упал в чужой штрафной площади (считаю, что в том эпизоде не было никакого пенальти). Фактически игрок симулировал фол, рискуя нарваться на второе предупреждение и удаление. Красных карточек Головин в прошлом немало получил – и в клубе, и в сборной. Несомненно, ему нужно научиться сохранять голову холодной. 

Большей активности на фланге ждал от Марио Фернандеса. Тем более, что в матче с Кипром он было мало занят в защите. Угроз от Кипра почти не исходило. Лучше выглядел Фёдор Кудряшов, которого, правда, сбила с ритма травма руки в конце первого тайма. Он хорошо прорывался по своему флангу, и было видно, что взаимодействие с партнёрами отлажено. Недаром Кудряшов сделал голевую передачу Алексею Ионову. А в субботу он гол забил. Пусть и Сан-Марино, получилось уверенно и красиво. Становится ясно, почему его любит Черчесов. 

Прошедшие матчи не дали особого материала, чтобы оценивать игру обороны. Тем не менее, она вызывает опасения. Всем нравится Георгий Джикия. Тем более, что это приятный в общении человек. Но я не в восторге от его игры. Многовато ошибок и в «Спартаке», и в сборной. В первом тайме Марио Фернандес проиграл борьбу на фланге, последовал прострел, и Джикия не накрыл Сотириу. А если бы на месте киприота был бельгиец или даже шотландец? Это вызывает определённую тревогу перед выездом в Глазго.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   55 / 758
сегодня в 07:00
Головин действительно неадекват! Пора бы его жестко штрафовать за его левейшие, необоснованные карточки. Ведь идёт умышленно в кость со страшной, дикой мордой и выпученными, звериными глазами.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   148 / 758
сегодня в 06:55
Все плохие, один Гусев - Дартаньян.
LOpp
LOpp
   47 / 758
сегодня в 06:48
Береги себя, Витя.
sir_Alex
sir_Alex
   195 / 758
сегодня в 06:40
Лично я не в восторге от В. Гусева и его тупых комментариев игры.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 06:28
ещё один федеральный футбольный эксперд!
112910415
112910415
   89 / 758
сегодня в 06:25
и неуравновешенным, и приятным в общении, тренер должен жёстко указать на косяки и не менее жёстко объяснить задачи
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