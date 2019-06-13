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Равиль Сабитов: «Семёнову пора уходить из „Ахмата“»

сегодня, 08:45

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов считает, что защитнику «Ахмата» Андрею Семёнову нужно сменить клуб.

Семёнов - это перспективный футболист, который может вырасти в качественного защитника европейского уровня. Но без международных матчей за клуб ему очень тяжело реализовать потенциал, который в нём заложен. Я думаю, что Семёнову пора переходить из «Ахмата» в топ-клуб, который ставит большие задачи и выступает в еврокубках. Даже на фоне Кипра, который атаковал нечасто, Семёнов в определённых ситуациях на поле чувствовал себя некомфортно. А набирать международный опыт за сборную чревато и может ещё аукнуться. Одно дело - играть против Сан-Марино и Кипра с тотальным преимуществом, когда у тебя мало работы и твои оборонительные качества не выходят на первый план. Но в матчах с Бельгией и Шотландией проблемы Семёнова в обороне будут ярко бросаться в глаза.

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Все комментарии
drug01
drug01
   99 / 756
сегодня в 09:39
Зачем дёргаться сидеть в запасе!
ДСА
ДСА
   167 / 756
сегодня в 09:34
Пожалуй уже перерос
beefs
beefs
   89 / 756
сегодня в 09:32
А за играть в Ахмате?
Akvarel
Akvarel ответил Байкал-38
   34 / 756
сегодня в 08:59
Его уже несколько раз хотел Спартак подписать, но он как воспитанник академии Спартака всегда отказывал им. Парень знает, что это за команда изнутри.
Наелся вдоволь свиной школы.
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 756
сегодня в 08:53
Его уже несколько раз хотел Спартак подписать, но он как воспитанник академии Спартака всегда отказывал им. Парень знает, что это за команда изнутри.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   30 / 756
сегодня в 08:50
Старый он уже, только в ростов если.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   33 / 756
сегодня в 08:48
Нашим топ-клубам он вряд ли пригодится, остается один путь идти в средненький спартак, но там его сожрут с потрохами.
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