Равиль Сабитов: «Семёнову пора уходить из „Ахмата“»

Бывший главный тренер юношеской сборной России считает, что защитнику «Ахмата» нужно сменить клуб.

Семёнов - это перспективный футболист, который может вырасти в качественного защитника европейского уровня. Но без международных матчей за клуб ему очень тяжело реализовать потенциал, который в нём заложен. Я думаю, что Семёнову пора переходить из «Ахмата» в топ-клуб, который ставит большие задачи и выступает в еврокубках. Даже на фоне Кипра, который атаковал нечасто, Семёнов в определённых ситуациях на поле чувствовал себя некомфортно. А набирать международный опыт за сборную чревато и может ещё аукнуться. Одно дело - играть против Сан-Марино и Кипра с тотальным преимуществом, когда у тебя мало работы и твои оборонительные качества не выходят на первый план. Но в матчах с Бельгией и Шотландией проблемы Семёнова в обороне будут ярко бросаться в глаза.