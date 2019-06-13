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В. Гусев: «Дзюба – наше достояние. Жаль, не увидели его в дуэте с Чаловым»

сегодня, 05:38
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Известный комментатор Виктор Гусев после победы сборной России в матче отборочного этапа ЧЕ-2020 против Кипра (1:0) поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и признался, что хотел бы посмотреть на него в связке с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.

Смотрел в последние дни матчи Лиги Наций и обратил внимание, что сборная Голландии, хотя и вышла в финал, не имеет такого нападающего, как Дзюба. Подобной фигуры ей сильно не хватало. Поэтому Дзюба – в принципе наше достояние. 

В Нижнем Новгороде Дзюба показал два варианта своей игры. Возможно, с подачи Черчесова. Поначалу он действовал на месте «столба», но не использовал свои моменты. Потом вспомнил то, что ему в «Зените» удавалось весной, пошёл на фланг и стал неплохо действовать в подыгрыше. Однако в центре не хватало такого партнёра, как Сердар Азмун. 

Если отталкиваться от продуктивного дуэта Дзюбы с иранцем, то нужно было бы и в сборной подыскать ему похожего партнёра. Самый близкий по стилистике – Фёдор Чалов. Очень жаль, что в матчах с не самыми сильными соперниками этот тандем не был опробован. У Алексея Миранчука в роли Азмуна немножко не получалось. 

Возможно, Чалову не предоставили шанса потому, что игра в Шотландии не предполагает сочетания двух нападающих. Там, видимо, Черчесов с самого начала насытит полузащиту. Но мне было бы интересно посмотреть на связку «армейца» с Дзюбой.

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