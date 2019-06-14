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Юношеская сборная России проиграла Аргентине в финале Мемориала Гранаткина

сегодня, 20:30
Аргентина (до 18)1 : 0Логотип футбольный клуб Россия (до 18)Россия (до 18)Матч завершен

Юношеская сборная России уступила команде Аргентины в финале Мемориала Гранаткина. Исход встречи решил один единственный мяч. Команда Александра Кержакова пропустила гол на 74-й минуте встречи.

Санкт-Петербург, стадион «Петровский»

Аргентина U18 – Россия U18 1:0 (0:0)
Гол: Леканда 74.

Россия U18: Будачев, Герчиков (Файзуллин 46), Никитенков, Прохин, Вахания, Владимиров, Литвинов, Петров (Сулейманов 69), М.А.Данилин (Кравцов 57), Оганесян (М.Н.Данилин 81), Косарев.

Предупреждения: Владимиров 12, Прохин 27, Файзуллин 65, Кравцов, 80.

Ранее сообщалось, что основная сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА.

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Все комментарии
da da da 1
da da da 1
   243 / 747
сегодня в 21:05
Valeleo
а в игнор зачем добавил?))
Свинодел
Свинодел
   407 / 747
сегодня в 21:04
Опять одни свиньи наверняка играли.
da da da 1
da da da 1 ответил Happyboy Barca
   243 / 747
сегодня в 21:03
завтра
да точно)
сегодня за 3е место
Valeleo
Valeleo ответил da da da 1
   43 / 747
сегодня в 20:59
завтра финал МЧМ Украина-ЮКорея))
И что дальше?
League1
League1
   30 / 747
сегодня в 20:53
Если в таком молодом возрасте они уже привыкают проигрывать, это ужасно!
Чего можно ждать от них в будущем...
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил da da da 1
   287 / 747
сегодня в 20:52
завтра финал МЧМ Украина-ЮКорея))
завтра
EAGuar As
EAGuar As
   92 / 747
сегодня в 20:51
Обыдна .... 😩😂🐎
Boxert
Boxert
   81 / 747
сегодня в 20:49
Ничего удивительного при такой коррупции в нашем футболе.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил da da da 1
   287 / 747
сегодня в 20:49
завтра финал МЧМ Украина-ЮКорея))
все равно матч Аргентина – Россия важен хотя бы потому что там была страна духовных скреп и путятишны
da da da 1
da da da 1
   243 / 747
сегодня в 20:31
завтра финал МЧМ Украина-ЮКорея))
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