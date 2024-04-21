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Юран отказался от длительного общения с журналистами перед игрой с «Динамо»

сегодня, 14:55
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отказался от продолжительного общения с журналистами перед матчем 25‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из‑за опасений, что его слова могут быть неверно интерпретированы.

По итогам встречи 23-го тура чемпионата с «Краснодаром» КДК РФС дисквалифицировал специалиста на две игры условно за резкое высказывание в подтрибунном помещении после поединка. Также Юрану назначили испытательный срок на один год.

Я уже извинялся перед журналистами, с большим уважением отношусь к ним. Пока у меня год условно — есть опасения, что какая‑то фраза превратится… Поэтому подготовка к «Динамо» проходила хорошо. Готовы к игре, спасибо.

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Все комментарии
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 16:32
Я уже извинялся перед журналистами....
альсато
альсато
сегодня в 16:05
мы всегда видим соринку в чужом глазу!....в своем же -БРЕВНО НЕ ЗАМЕЧАЕМ!))))
Интерес
Интерес
сегодня в 16:00
Как же он целый год молчать будет??? Бедная жена-ей крест нести,пусть ей и не привыкать.
drug01
drug01
сегодня в 15:48
Результат на лицо о чём-то надо говорить ещё. Все ясно без слов...
ABir
ABir
сегодня в 15:21
Юра ну надо настраивать команду на борьбу, а его нет с командой. Счет уже 0-2 не в пользу НН.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:16
Для этого есть пресс-конференция
Вещий
Вещий
сегодня в 15:08
Все опоссумы.... и чЁ с ними разговаривать...:))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:59
Судя по результату первого тайма....он после игры вообще к журналистам не выйдет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:58
Юран ругаться? тогда в Спартак!
Гость
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