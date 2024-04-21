Юран отказался от длительного общения с журналистами перед игрой с «Динамо»

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сегодня, 14:55

Главный тренер «Пари НН» отказался от продолжительного общения с журналистами перед матчем 25‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из‑за опасений, что его слова могут быть неверно интерпретированы.

По итогам встречи 23-го тура чемпионата с «Краснодаром» КДК РФС дисквалифицировал специалиста на две игры условно за резкое высказывание в подтрибунном помещении после поединка. Также Юрану назначили испытательный срок на один год.