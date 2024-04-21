Юран отказался от длительного общения с журналистами перед игрой с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отказался от продолжительного общения с журналистами перед матчем 25‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из‑за опасений, что его слова могут быть неверно интерпретированы.
По итогам встречи 23-го тура чемпионата с «Краснодаром» КДК РФС дисквалифицировал специалиста на две игры условно за резкое высказывание в подтрибунном помещении после поединка. Также Юрану назначили испытательный срок на один год.
Я уже извинялся перед журналистами, с большим уважением отношусь к ним. Пока у меня год условно — есть опасения, что какая‑то фраза превратится… Поэтому подготовка к «Динамо» проходила хорошо. Готовы к игре, спасибо.