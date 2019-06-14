Юношеская сборная России проиграла Аргентине в финале Мемориала Гранаткина

Юношеская сборная России уступила команде Аргентины в финале Мемориала Гранаткина. Исход встречи решил один единственный мяч. Команда Александра Кержакова пропустила гол на 74-й минуте встречи.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский»
Аргентина U18 – Россия U18 1:0 (0:0)
Гол: Леканда 74.
Россия U18: Будачев, Герчиков (Файзуллин 46), Никитенков, Прохин, Вахания, Владимиров, Литвинов, Петров (Сулейманов 69), М.А.Данилин (Кравцов 57), Оганесян (М.Н.Данилин 81), Косарев.
Предупреждения: Владимиров 12, Прохин 27, Файзуллин 65, Кравцов, 80.
Ранее сообщалось, что основная сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА.
Чего можно ждать от них в будущем...
Чего можно ждать от них в будущем...