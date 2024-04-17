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Аленичев перешёл в «Народную команду» из Медиалиги. Он сыграет с Титовым

сегодня, 14:35

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев стал игроком «Народной команды», которая выступает в Медиалиге.

Аленичев будет выступать под 8-м номером. В «Народной команде» он будет играть в связке с Егором Титовым, который ранее тоже присоседился к клубу.

Аленичев перешёл в «Народную команду» из Медиалиги. Он сыграет с Титовым

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Все комментарии
qqjjg76r8vja
qqjjg76r8vja
сегодня в 15:25
Неплохое развлечение после окончания карьеры.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:14, ред.
Больше скажу, они могут испытать те же ностальгические чувства, как годы назад, во времена славных 0-4 от резерва "Ливерпуля" или 2-8 от "Баварии")) Потому что там своя ЛЧ, и там тоже можно бесхребетно влететь, вот недавно они там по сумме двух матчей 2-5 влетели "Монтеррею", и, уверен, им показалось, что они вернулись в славное прошлое)) Жаль, что до нового наплыва ностальгии им теперь ещё год ждать)
shur
shur
сегодня в 14:51, ред.
....бывший футболист стал игроком, тавтология или как?! Так что
по статусу лучше ? С кого спрос меньше? Так звучит, мол был там каким то футболистом, а теперь на 6 -ом десятке,ух заиграет новоиспечённый игрочище...?!?! Одним словом Медиа Мэн...!!!
А где то Я уже это встречал, а конечно в Майами Интер, там бывшие из Барсы объединяются и становятся этими, игроками ...!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:44
Ну а почему бы парням не "тряхнуть стариной"...)
w2kf4ne4wvet
w2kf4ne4wvet
сегодня в 14:44
Друзья встретились на поле вновь! Это просто прекрасно для болельщиков футбола...
Гость
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