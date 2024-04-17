Аленичев перешёл в «Народную команду» из Медиалиги. Он сыграет с Титовым

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев стал игроком «Народной команды», которая выступает в Медиалиге.
Аленичев будет выступать под 8-м номером. В «Народной команде» он будет играть в связке с Егором Титовым, который ранее тоже присоседился к клубу.
по статусу лучше ? С кого спрос меньше? Так звучит, мол был там каким то футболистом, а теперь на 6 -ом десятке,ух заиграет новоиспечённый игрочище...?!?! Одним словом Медиа Мэн...!!!
А где то Я уже это встречал, а конечно в Майами Интер, там бывшие из Барсы объединяются и становятся этими, игроками ...!!!
по статусу лучше ? С кого спрос меньше? Так звучит, мол был там каким то футболистом, а теперь на 6 -ом десятке,ух заиграет новоиспечённый игрочище...?!?! Одним словом Медиа Мэн...!!!
А где то Я уже это встречал, а конечно в Майами Интер, там бывшие из Барсы объединяются и становятся этими, игроками ...!!!