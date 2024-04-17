Аленичев перешёл в «Народную команду» из Медиалиги. Он сыграет с Титовым

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сегодня, 14:35

Бывший футболист «Спартака» стал игроком «Народной команды», которая выступает в Медиалиге.

Аленичев будет выступать под 8-м номером. В «Народной команде» он будет играть в связке с , который ранее тоже присоседился к клубу.