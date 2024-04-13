Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после матча с «Сочи»

Игроки «Спартака» после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ не в полном составе прошли через микст‑зону, что является нарушением регламента Премьер-Лиги.
Через микст‑зону прошли Александр Селихов, Руслан Литвинов, Леон Классен, Антон Зиньковский, Срджан Бабич, Александр Максименко и Данил Пруцев. Другие футболисты московской команды покинули стадион через чёрный ход. Ни один из игроков «красно‑белых» не стал разговаривать с прессой.
Делегат матча внёс запись о нарушении регламента в протокол. Этот инцидент должен быть рассмотрен контрольно‑дисциплинарным комитетом РФС.
А кто набирает этот шлак из года в год это уже о другом. И здесь можно много писать об этом и даже диссертацию написать и защитить....
А кто набирает этот шлак из года в год это уже о другом. И здесь можно много писать об этом и даже диссертацию написать и защитить....
Отстаньте от ребят.....там и без протоколов....не сахар...
Отстаньте от ребят.....там и без протоколов....не сахар...
https://www.youtube.com/watch?v=Q-KCknBxVtg