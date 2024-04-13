Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после матча с «Сочи»

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сегодня, 19:33

Игроки «Спартака» после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ не в полном составе прошли через микст‑зону, что является нарушением регламента Премьер-Лиги.

Через микст‑зону прошли , , , , , и . Другие футболисты московской команды покинули стадион через чёрный ход. Ни один из игроков «красно‑белых» не стал разговаривать с прессой.