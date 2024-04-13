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Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после матча с «Сочи»

сегодня, 19:33
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Игроки «Спартака» после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ не в полном составе прошли через микст‑зону, что является нарушением регламента Премьер-Лиги.

Через микст‑зону прошли Александр Селихов, Руслан Литвинов, Леон Классен, Антон Зиньковский, Срджан Бабич, Александр Максименко и Данил Пруцев. Другие футболисты московской команды покинули стадион через чёрный ход. Ни один из игроков «красно‑белых» не стал разговаривать с прессой.

Делегат матча внёс запись о нарушении регламента в протокол. Этот инцидент должен быть рассмотрен контрольно‑дисциплинарным комитетом РФС.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:39, ред.
Ну это уже другое. Я о футболистах сейчас почему они не общаются с прессой.
А кто набирает этот шлак из года в год это уже о другом. И здесь можно много писать об этом и даже диссертацию написать и защитить....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:18
Какой протокол о нарушении ???
Отстаньте от ребят.....там и без протоколов....не сахар...
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 21:44
Эти футболисты не самовольно пришли и играют в Спартаке. Их туда пригласили и заключили с ними контракты. Вот и спрос должен быть, в первую очередь, с тех, кто ТАКИМИ футболистами укомплектовал команду.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 21:14
Я, конечно же,продолжаю болеть за Спартак,но смотреть на матчи с их участием больно
ABir
ABir
сегодня в 20:26
Не у всех хватает не только мастерства и старания на поле, но и мужества ответить на вопросы о причинах своего несоответствия статусу профессионального футболиста.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:05
Это поколение игроков которые уничтожили Спартак и что они могут сказать о своей несостоятельности. У них в башке банкоматы, бабло и свои планы в этой жизни а не футбол
Hauptman
Hauptman
сегодня в 20:03
Не дай Бог про чемпионскую гонку спросят.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:48
Ну а что они должны были сказать для прессы.... говорить было нечего.
Attaccante
Attaccante
сегодня в 19:45
Да и не надо ничего им говорить. Пусть рыжая псина выйдет и наскулит чего-нибудь журналистам.
112910415
112910415
сегодня в 19:41
вот настоящий мужской характер ! ((
Futurista
Futurista
сегодня в 19:40
"Делегат матча внёс запись о нарушении регламента в протокол"...

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