Слушание по делу Промеса в ОАЭ может пройти онлайн

Слушание по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае может состояться онлайн.
Всё из-за дождей с грозами в ОАЭ.
Первое заседание по вопросу об экстрадиции футболиста должно пройти 2 мая.
Слушание по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае может состояться онлайн.
Всё из-за дождей с грозами в ОАЭ.
Первое заседание по вопросу об экстрадиции футболиста должно пройти 2 мая.
Там ужас, что твориться.
Причём 2 мая ожидается ещё более мощный супершторм.
Таких стихийных бедствий в Эмиратах ещё не было в истории.
https://youtu.be/8oGykR5zjvE?si=7Bf5y9855fK3QAz7
Там ужас, что твориться.
Причём 2 мая ожидается ещё более мощный супершторм.
Таких стихийных бедствий в Эмиратах ещё не было в истории.
Если так, то тогда точно причём здесь дожди, грозы, пыльная буря и супершторм, который обрушился на ОАЭ в последние дни?
Если так, то тогда точно причём здесь дожди, грозы, пыльная буря и супершторм, который обрушился на ОАЭ в последние дни?
Все равно странно)
Проводи они очно - в помещении (в суде)
Проводи они заочно - опять в помещении (каждый у себя)
P.S. прочитал еще кое-где, что это решение правительственное и не только суды переведены на удаленку) видимо, чот есть) точную причинную связь не знаю, могу только предполагать
Все равно странно)
Проводи они очно - в помещении (в суде)
Проводи они заочно - опять в помещении (каждый у себя)
P.S. прочитал еще кое-где, что это решение правительственное и не только суды переведены на удаленку) видимо, чот есть) точную причинную связь не знаю, могу только предполагать
https://youtu.be/sPtw9k1xQGs?si=FHmIE0E9qspipm21
У них под открытым небом что ли заседания суда идут?)
У них под открытым небом что ли заседания суда идут?)