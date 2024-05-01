Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Слушание по делу Промеса в ОАЭ может пройти онлайн

вчера, 13:49

Слушание по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае может состояться онлайн.

Всё из-за дождей с грозами в ОАЭ.

Первое заседание по вопросу об экстрадиции футболиста должно пройти 2 мая.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран отказался от длительного общения с журналистами перед игрой с «Динамо»
21 апреля
Английские кошельки пришли за Пиняевым. Гвардиола, тен Хаг или Почеттино – будущий тренер вингера
20 апреляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии9
ОфициальноАленичев перешёл в «Народную команду» из Медиалиги. Он сыграет с Титовым
17 апреля Фото
ОфициальноЕгор Титов будет играть за команду из Медиалиги
16 апреля Фото
Галактионов — о встрече с руководством «Локо»: «Была сформулирована задача»
13 апреля
Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после матча с «Сочи»
13 апреля
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:42
Верно, кажется, это и есть наиболее вероятная причина)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:39, ред.
Просто посмотрите, что твориться в ОАЭ,
Там ужас, что твориться.
Причём 2 мая ожидается ещё более мощный супершторм.
Таких стихийных бедствий в Эмиратах ещё не было в истории.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:28
А судья, Промес и все участники процесса живут наверное в зале суда в одном помещении и им не надо до здания суда добираться?
Если так, то тогда точно причём здесь дожди, грозы, пыльная буря и супершторм, который обрушился на ОАЭ в последние дни?
allemz
allemz ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
Справедливое замечание)
Все равно странно)

Проводи они очно - в помещении (в суде)
Проводи они заочно - опять в помещении (каждый у себя)

P.S. прочитал еще кое-где, что это решение правительственное и не только суды переведены на удаленку) видимо, чот есть) точную причинную связь не знаю, могу только предполагать
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:12
Заседелся Промес в гостях, пора домой... в Голландию!
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:11
А причём тут дожди и грозы?
У них под открытым небом что ли заседания суда идут?)
allemz
allemz
вчера в 14:05
Ссылку не забудьте нам сюда скинуть
drug01
drug01
вчера в 13:55
Ждём с нетерпением! Удачного решения!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 