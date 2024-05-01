Слушание по делу Промеса в ОАЭ может пройти онлайн

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вчера, 13:49

Слушание по делу нападающего «Спартака» в Дубае может состояться онлайн.

Всё из-за дождей с грозами в ОАЭ .

Первое заседание по вопросу об экстрадиции футболиста должно пройти 2 мая.