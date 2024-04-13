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Галактионов — о встрече с руководством «Локо»: «Была сформулирована задача»

сегодня, 22:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3), а также рассказал о встрече с руководством клуба на базе, в которой приняли участие и футболисты команды.

О том, почему не смогли удержать победу

Сложно сказать. Понятно, что «стандарты» сыграли свою роль. Игра была под нашим контролем. Провели замены, войти в этот матч не просто, но мы не могли отдавать победу.

О замене Карпукаса

Подустал, были ошибки. Замена напрашивалась.

О встрече с руководством клуба

Была сформулирована задача. Ответственность была озвучена. Поговорили о многих факторах, что надо усилить в будущем и сейчас.

Продолжаю ли я работать? Почему не должен? Те, кто так это воспринял, значит, так восприняли. У нас другой был посыл.

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Хиромант
Хиромант
сегодня в 23:19
Галактионов — о встрече с руководством «Локо»: «Была сформулирована задача»

- Ну, судя по интервью, задача простая: никаких медалей нам в это сезоне всё равно уже не видать - значит надо наигрывать состав на следующий сезон, и как можно больше "насыпать соли на хвост" всем претендентам на медали в этом сезоне.
- Вполне понятно... Одобряю... Только уж, пожалуйста, "сыпьте соль на хвост" всем подряд, а не выборочно... А то болельщики вас не правильно поймут...
Гость
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