Галактионов — о встрече с руководством «Локо»: «Была сформулирована задача»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3), а также рассказал о встрече с руководством клуба на базе, в которой приняли участие и футболисты команды.
О том, почему не смогли удержать победу
Сложно сказать. Понятно, что «стандарты» сыграли свою роль. Игра была под нашим контролем. Провели замены, войти в этот матч не просто, но мы не могли отдавать победу.
О замене Карпукаса
Подустал, были ошибки. Замена напрашивалась.
О встрече с руководством клуба
Была сформулирована задача. Ответственность была озвучена. Поговорили о многих факторах, что надо усилить в будущем и сейчас.
Продолжаю ли я работать? Почему не должен? Те, кто так это воспринял, значит, так восприняли. У нас другой был посыл.
- Ну, судя по интервью, задача простая: никаких медалей нам в это сезоне всё равно уже не видать - значит надо наигрывать состав на следующий сезон, и как можно больше "насыпать соли на хвост" всем претендентам на медали в этом сезоне.
- Вполне понятно... Одобряю... Только уж, пожалуйста, "сыпьте соль на хвост" всем подряд, а не выборочно... А то болельщики вас не правильно поймут...
- Ну, судя по интервью, задача простая: никаких медалей нам в это сезоне всё равно уже не видать - значит надо наигрывать состав на следующий сезон, и как можно больше "насыпать соли на хвост" всем претендентам на медали в этом сезоне.
- Вполне понятно... Одобряю... Только уж, пожалуйста, "сыпьте соль на хвост" всем подряд, а не выборочно... А то болельщики вас не правильно поймут...