Галактионов — о встрече с руководством «Локо»: «Была сформулирована задача»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3), а также рассказал о встрече с руководством клуба на базе, в которой приняли участие и футболисты команды.

О том, почему не смогли удержать победу

Сложно сказать. Понятно, что «стандарты» сыграли свою роль. Игра была под нашим контролем. Провели замены, войти в этот матч не просто, но мы не могли отдавать победу.

О замене Карпукаса

Подустал, были ошибки. Замена напрашивалась.

О встрече с руководством клуба

Была сформулирована задача. Ответственность была озвучена. Поговорили о многих факторах, что надо усилить в будущем и сейчас.

Продолжаю ли я работать? Почему не должен? Те, кто так это воспринял, значит, так восприняли. У нас другой был посыл.