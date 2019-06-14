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Роналду: «Я никогда не забуду рекорды, которые побил в 2019 году»

вчера, 23:17

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в Instagram подвел итоги сезона.

Это был незабываемый сезон! Новый опыт, громадный клуб, красивый город, побитые рекорды и еще три титула!

Спасибо всем болельщикам «Ювентуса» за теплый прием в Италии! Вы очень важная часть наших побед. Спасибо всем моим фанатам по всему миру и, особенно, португальцам, которые помогли нам достигнуть еще одной исторической для страны победы! Для вас в моем сердце есть отдельное место.

Я никогда не забуду эти прекрасные моменты и рекорды, которые я успел побить в 2019 году.

- Завоевание Суперкубка Италии;

- Победа в Серии А, звание лучшего игрока и 21 гол;

- Победа в Лиге Наций и хет-трик;

- Первый игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов и забивший 125 голов;

- Первый игрок, завоевавший 10 титулов УЕФА;

- Первый игрок, забивавший во всех финальных стадиях турниров для сборных: чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Конфедераций и Лиге Наций;

- Первый игрок, забивавший в каждом из последних десяти финальных раундов турниров для сборных. С 2004-го по 2019 год.

Скоро увидимся! Вместе мы продолжим сражаться за новые и удивительные победы! Я на вас рассчитываю!

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:57
Явно на ЗМ напрашивается!!!
Сам себя не похвалишь.......забывать начнут!!!
mangoх12
mangoх12 ответил психолог из Санкт-Петербурга
вчера в 23:53
Ещё первый игрок, который подорвал больше всего пуканов.
соболезную)
психолог из Санкт-Петербурга
психолог из Санкт-Петербурга ответил mangoх12
вчера в 23:50
Забыл еще один титул - первый игрок который больше всего нанырял за всю историю футбола))
Ещё первый игрок, который подорвал больше всего пуканов.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
вчера в 23:48
Больше всего в новости заинтересовало...количество подписчиков в инстаграме. Сто семьдесят миллионов - каждый сороковой житель Земли подписан на Роналду. У Месси, к слову, всего 120-ть миллионов подписчиков, ровно столько же и у Неймара. У этой троицы в сумме почти десять процентов населения Земли в подписчиках.
Хотя, до Ольги Бузовой, конечно, не дотягивают :))
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:48
Забыл еще один титул
- первый игрок который больше всего нанырял за всю историю футбола))
АС35
АС35 ответил 25процентный клоун
вчера в 23:30
не густо,но для такого возраста нормец
Аллегри в ЛЧ накосячил, с Аяксом. Роналду лучший был, больше всех старался.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 23:28
трепещи месси и все его глорики и это при том.что не смог выиграть ЛЧ,так бы вообще депресняк был бы у гоблинов. вухаха!
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:25
Он имеет право так про себя говорить, сделал себя таким своим фантастическим упорством и трудом.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 23:20
самое время яяяшкать ради зм..)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:19
не густо,но для такого возраста нормец
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