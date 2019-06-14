Роналду: «Я никогда не забуду рекорды, которые побил в 2019 году»

Нападающий «Ювентуса» на своей странице в Instagram подвел итоги сезона.

Это был незабываемый сезон! Новый опыт, громадный клуб, красивый город, побитые рекорды и еще три титула!

Спасибо всем болельщикам «Ювентуса» за теплый прием в Италии! Вы очень важная часть наших побед. Спасибо всем моим фанатам по всему миру и, особенно, португальцам, которые помогли нам достигнуть еще одной исторической для страны победы! Для вас в моем сердце есть отдельное место.

Я никогда не забуду эти прекрасные моменты и рекорды, которые я успел побить в 2019 году.

- Завоевание Суперкубка Италии;

- Победа в Серии А, звание лучшего игрока и 21 гол;

- Победа в Лиге Наций и хет-трик;

- Первый игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов и забивший 125 голов;

- Первый игрок, завоевавший 10 титулов УЕФА ;

- Первый игрок, забивавший во всех финальных стадиях турниров для сборных: чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Конфедераций и Лиге Наций;

- Первый игрок, забивавший в каждом из последних десяти финальных раундов турниров для сборных. С 2004-го по 2019 год.

Скоро увидимся! Вместе мы продолжим сражаться за новые и удивительные победы! Я на вас рассчитываю!