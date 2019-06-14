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Ван Дейк: «Теперь „Ливерпуль“ еще более голоден»

сегодня, 18:21

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк уверяет, что его команда не насытилась после победы в Лиге чемпионов

У меня было несколько дней на отдых после такого невероятного сезона. Команда достигла потрясающих успехов, и я горжусь, что являюсь частью этого невероятного клуба и этой команды. Стать европейскими чемпионами - это мечта, воплотившаяся в реальность!

Теперь мы еще более голодны до побед и продолжим отдавать всё, чтобы достичь новых успехов.

Я также с воодушевлением смотрю в будущее сборной. Это был многообещающий сезон. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении последних месяцев. Увидимся после перерыва и продолжим идти дальше!

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 19:17
Ван дейк повёл хороший сезон. Впереди Суперкубок Европы против Челси и хороший шанс поднять свои шансы на завоевание ЗМ.
Ван Дейк - магЁм.
Вирджил - не магём, а могем.
cska plus
cska plus
   20 / 746
сегодня в 19:04
ЛЧ для колбасни чистая случайность, это как у нас спартак побеждает чемпионство в 16 лет раз и то в честь юбиляра, так что ливер в следующем сезоне даже в топ 4 не попадёт в АПЛ, а в ЛЧ возможно выйдет только из группы.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   101 / 746
сегодня в 18:32
Тарасовку бы вам еще разок к столу.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   207 / 746
сегодня в 18:28
Ван дейк повёл хороший сезон.
Впереди Суперкубок Европы против Челси и хороший шанс поднять свои шансы на завоевание ЗМ.
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