Ван Дейк: «Теперь „Ливерпуль“ еще более голоден»

Защитник «Ливерпуля» уверяет, что его команда не насытилась после победы в Лиге чемпионов.

У меня было несколько дней на отдых после такого невероятного сезона. Команда достигла потрясающих успехов, и я горжусь, что являюсь частью этого невероятного клуба и этой команды. Стать европейскими чемпионами - это мечта, воплотившаяся в реальность!

Теперь мы еще более голодны до побед и продолжим отдавать всё, чтобы достичь новых успехов.

Я также с воодушевлением смотрю в будущее сборной. Это был многообещающий сезон. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении последних месяцев. Увидимся после перерыва и продолжим идти дальше!