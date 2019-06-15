Нападающий ПСЖ Хесе выпустил сингл и анимированный клип на него

Нападающий ПСЖ Хесе выпустил свой новый сингл.
Футболист выступает в жанре реггатон под псевдонимом Jey M. Его новое творение - Pakata.
21 июня Хесе выпустит альбом, который будет называться Otro Game.
Вторую часть прошлого сезона Хесе провел в аренде в «Бетисе», где забил 2 гола в 14 матчах.
Наверное самое лёгкое чем можно заниматься - это сочинять испанские песни...
Ритм изначально задан каким то барабаном...остаётся слова менять...)))
Песня вверху и две внизу - выстроены по этому же принципу...)))
https://youtu.be/IBaSizQyC5g
или
https://youtu.be/xp6706wVdCI
Наверное самое лёгкое чем можно заниматься - это сочинять испанские песни...
Ритм изначально задан каким то барабаном...остаётся слова менять...)))
Песня вверху и две внизу - выстроены по этому же принципу...)))
или