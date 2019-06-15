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Нападающий ПСЖ Хесе выпустил сингл и анимированный клип на него

сегодня, 15:51

Нападающий ПСЖ Хесе выпустил свой новый сингл.

Футболист выступает в жанре реггатон под псевдонимом Jey M. Его новое творение - Pakata.

21 июня Хесе выпустит альбом, который будет называться Otro Game.

Вторую часть прошлого сезона Хесе провел в аренде в «Бетисе», где забил 2 гола в 14 матчах.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 736
сегодня в 16:22
Музыкальное однообразие испанских песен за гранью....
Наверное самое лёгкое чем можно заниматься - это сочинять испанские песни...
Ритм изначально задан каким то барабаном...остаётся слова менять...)))
Песня вверху и две внизу - выстроены по этому же принципу...)))



или
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 736
сегодня в 16:03
Не пропадет после футбола.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
сегодня в 15:59
так может заняться карьерой ? в псж все играют одаренные вот только до футбола им далеко
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