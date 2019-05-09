Группа Imagine Dragons разогреет финал Лиги чемпионов

сегодня, 10:53

Группа Imagine Dragons, обладатели Grammy и лидеры по прослушиваниям в Spotify за 2018 год, выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».

За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

