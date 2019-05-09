Группа Imagine Dragons разогреет финал Лиги чемпионов

Группа Imagine Dragons, обладатели Grammy и лидеры по прослушиваниям в Spotify за 2018 год, выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».
За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
хы-хы
хы-хы
Рэп тоже слушаю, только не новую школу.
Рэп тоже слушаю, только не новую школу.
По поводу Джэк Экшен, не знаю. На большого любителя. Вроде и не отстой, но и сказать, что круто, язык не поворачивается.
По поводу Джэк Экшен, не знаю. На большого любителя. Вроде и не отстой, но и сказать, что круто, язык не поворачивается.
Недавно был на их концерте в Москве, вообще мясо.
Недавно был на их концерте в Москве, вообще мясо.
Thunder, thun', thunder
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Thunder, thun', thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, thun', thunder
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Thunder, thun', thunder
Thun-thun-thunder, thunder
https://youtu.be/mQoRjh_nZnI