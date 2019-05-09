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Группа Imagine Dragons разогреет финал Лиги чемпионов

сегодня, 10:53
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Группа Imagine Dragons, обладатели Grammy и лидеры по прослушиваниям в Spotify за 2018 год, выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».

За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Группа Imagine Dragons разогреет финал Лиги чемпионов

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Igo0rek
Igo0rek ответил Кайзер Созе
   70 / 1089
сегодня в 12:43
Где то заплакал один баста, нинтендо, ноггано, и прочая хитрая божья тварь.
Самый прикол, что все это один человек xD
номер 12
номер 12
   513 / 1089
сегодня в 12:33
Оооо. Imagine Dragons это шикарно!
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   635 / 1089
сегодня в 12:24
Где то заплакал один баста, нинтендо, ноггано, и прочая хитрая божья тварь.
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   242 / 1089
сегодня в 12:09
спотифай в россии забокирован - у нас великое будующие


хы-хы
Igo0rek
Igo0rek ответил Da Kurlzz
   70 / 1089
сегодня в 12:05
Когда ушел Дьюс и на его место пришел Дэнни, стало хуже (имхо). Дэнни слишком слащавый и вокал Дьюса по мне куда лучше
Я уже говорил, для меня они оба крутые, у обоих крутой вокал. Но Дэнни для меня ненамного, но лучше. Тут на вкус и цвет как говорится.
Igo0rek
Igo0rek ответил Da Kurlzz
   70 / 1089
сегодня в 12:04
Пилоты кстати тоже недавно в Москву приезжали
Когда пилоты приезжали, меня к сожалению не было в Москве((
Da Kurlzz
Da Kurlzz ответил Igo0rek
   509 / 1089
сегодня в 12:01
Я из числа тех, кому и Дьюс и Дэнни одинаково круто заходят. Дэнни даже для меня немного предпочтительнее, у него очень крутой вокал. А вот что кудрявый ушел реально жаль... Решил попробовать сольный проект, но как-то он затух, вообще о нем ничего не слышно. Да и странно, когда барабанщик уходит в сольную деятельность)) По поводу Джэк Экшен, не знаю. На большого любителя. Вроде и не отстой, но и сказать, что круто, язык не поворачивается.
Когда ушел Дьюс и на его место пришел Дэнни, стало хуже (имхо). Дэнни слишком слащавый и вокал Дьюса по мне куда лучше
Da Kurlzz
Da Kurlzz ответил Igo0rek
   509 / 1089
сегодня в 11:57
Linkin Park, Twenty one pilots, Imagine Dragons, Deuce, Asking Alexandria, Skillet, Deftones Рэп тоже слушаю, только не новую школу.
Пилоты кстати тоже недавно в Москву приезжали
Igo0rek
Igo0rek ответил Da Kurlzz
   70 / 1089
сегодня в 11:54
Кого по мимо Андедов слушаешь?:)
Linkin Park, Twenty one pilots, Imagine Dragons, Deuce, Asking Alexandria, Skillet, Deftones

Рэп тоже слушаю, только не новую школу.
Igo0rek
Igo0rek ответил Da Kurlzz
   70 / 1089
сегодня в 11:50
Я тоже там был:) Дьюса и Да Карлзза не хватает. Как тебе Jack Action на разогреве???
Кстати Дьюс преуспел в сольной карьере, очень годные треки делает. И альбом Nightmare очень зашел.
Da Kurlzz
Da Kurlzz ответил Igo0rek
   509 / 1089
сегодня в 11:48
Я из числа тех, кому и Дьюс и Дэнни одинаково круто заходят. Дэнни даже для меня немного предпочтительнее, у него очень крутой вокал. А вот что кудрявый ушел реально жаль... Решил попробовать сольный проект, но как-то он затух, вообще о нем ничего не слышно. Да и странно, когда барабанщик уходит в сольную деятельность)) По поводу Джэк Экшен, не знаю. На большого любителя. Вроде и не отстой, но и сказать, что круто, язык не поворачивается.
Кого по мимо Андедов слушаешь?:)
ЛИВЕРПУЛЬ И СПАРТАК
ЛИВЕРПУЛЬ И СПАРТАК
   406 / 1089
сегодня в 11:44
ОТЛИЧНО! А СЕРЕЖА ПЕНКИН РАЗОГРЕЕТ СПАРТАК ПЕРЕД ФИНАЛОМ КУБКА ФНЛ!
Igo0rek
Igo0rek ответил Da Kurlzz
   70 / 1089
сегодня в 11:43
Я тоже там был:) Дьюса и Да Карлзза не хватает. Как тебе Jack Action на разогреве???
Я из числа тех, кому и Дьюс и Дэнни одинаково круто заходят. Дэнни даже для меня немного предпочтительнее, у него очень крутой вокал. А вот что кудрявый ушел реально жаль... Решил попробовать сольный проект, но как-то он затух, вообще о нем ничего не слышно. Да и странно, когда барабанщик уходит в сольную деятельность))

По поводу Джэк Экшен, не знаю. На большого любителя. Вроде и не отстой, но и сказать, что круто, язык не поворачивается.
Da Kurlzz
Da Kurlzz ответил Igo0rek
   509 / 1089
сегодня в 11:37
Холливуд Андед рулит, крутейшая группа)) Недавно был на их концерте в Москве, вообще мясо.
Я тоже там был:) Дьюса и Да Карлзза не хватает. Как тебе Jack Action на разогреве???
Igo0rek
Igo0rek ответил Da Kurlzz
   70 / 1089
сегодня в 11:35
Лучше бы Hollywood Undead пригласили
Холливуд Андед рулит, крутейшая группа))
Недавно был на их концерте в Москве, вообще мясо.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   520 / 1089
сегодня в 11:34
Thunder, thunder
Thunder, thun', thunder
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Thunder, thun', thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Da Kurlzz
Da Kurlzz
   509 / 1089
сегодня в 11:31
Лучше бы Hollywood Undead пригласили
Lewa2708
Lewa2708
   159 / 1089
сегодня в 11:10
Bad Liaaaar Bad Liaaaar
Groove000
Groove000
   166 / 1089
сегодня в 11:08
Хорошая группа, думаю, весь Ванда Метрополитано будет подпевать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   410 / 1089
сегодня в 11:04
Ох, не тех взяли и не тот напиток выбрали.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 1089
сегодня в 10:58
Это на любителя группа.
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