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Слуцкий зачитал рэп про голландского судью

сегодня, 12:30
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)3 : 3Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий, как оказалось, довольно ритмично критиковал судейство в матче против ПСВ

Пользователи социальных сетей наложили музыку на ролик с высказываниями специалиста. Сообщается, что Слуцкому понравилась данная видеозапись.

В прошлом году тренер признался, что знает всех ведущих рэперов.

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Все комментарии
Верг
Верг
   590 / 951
сегодня в 13:43
Леня кросаучег, жду великое будушее трио комментатаров на первом канале, леня, зеболотный и навальный
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 951
сегодня в 13:35
АХХХХХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

ПРООРАЛСЯ
fanilich
fanilich
   731 / 951
сегодня в 13:34
Перевод на русский от Слуцкого"все просто зашибись"
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   482 / 951
сегодня в 13:28
Понеслись русские саночки с голландской горки ..
Abverin
Abverin
   92 / 951
сегодня в 13:12
LOpp
Сегодня 13:06
тяжело Леньке в Голландии без карманных, гинеровских судей.

Он их скоро с укроины выпишет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 951
сегодня в 13:10
в Голландии с юмором порядок ,он там продается легально,рэперы сыты
КЭТиК
КЭТиК
   197 / 951
сегодня в 13:10
Договорится - дисквалифицируют.
LOpp
LOpp
   13 / 951
сегодня в 13:06
тяжело Леньке в Голландии без карманных, гинеровских судей
mangoх12
mangoх12
   8 / 951
сегодня в 12:56
Ай да Леня, крвсиво уделал обнаглевшего турка
Ника228
Ника228
сегодня в 12:51
сначала он собирал лужники на футбол, теперь соберет на концерт .Гений !
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   707 / 951
сегодня в 12:50
Нормально!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   38 / 951
сегодня в 12:41
Назаров повесится.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   102 / 951
сегодня в 12:37
Качает)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   36 / 951
сегодня в 12:34
ЭТО БЫЛ ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ КАЧАТЕЛЯ КРЕСЕЛ К РЭП-СЦЕНЕ !

ГЫ-ГЫ
дурман
дурман
   285 / 951
сегодня в 12:33
Гагарин запел
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