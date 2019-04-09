Слуцкий зачитал рэп про голландского судью

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий, как оказалось, довольно ритмично критиковал судейство в матче против ПСВ.
Пользователи социальных сетей наложили музыку на ролик с высказываниями специалиста. Сообщается, что Слуцкому понравилась данная видеозапись.
В прошлом году тренер признался, что знает всех ведущих рэперов.
ПРООРАЛСЯ
ПРООРАЛСЯ
Сегодня 13:06
тяжело Леньке в Голландии без карманных, гинеровских судей.
Он их скоро с укроины выпишет.
Сегодня 13:06
тяжело Леньке в Голландии без карманных, гинеровских судей.
Он их скоро с укроины выпишет.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ