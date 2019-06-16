Срна может перейти в «Рому»

Защитник «Кальяри» Дарио Срна может продолжить карьеру в «Роме», сообщает издание L’Unione Sarda. Видеть в римской команде 37-летнего хорвата хочет новый наставник «волков» Паулу Фонсека, который ранее работал с Срной в «Шахтере».
Срна может достаться «Роме» совершенно бесплатно, поскольку футболист отказался продлевать истекающий контракт с «Кальяри».
Главный недостаток: Симулянт ещё тот. Хотя, почему недостаток) Отличный симулянт, которым является Срна, это скорее всего достоинство, чем недостаток)
Главный недостаток: Симулянт ещё тот. Хотя, почему недостаток) Отличный симулянт, которым является Срна, это скорее всего достоинство, чем недостаток)