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Срна может перейти в «Рому»

сегодня, 19:39

Защитник «Кальяри» Дарио Срна может продолжить карьеру в «Роме», сообщает издание L’Unione Sarda. Видеть в римской команде 37-летнего хорвата хочет новый наставник «волков» Паулу Фонсека, который ранее работал с Срной в «Шахтере».

Срна может достаться «Роме» совершенно бесплатно, поскольку футболист отказался продлевать истекающий контракт с «Кальяри».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   186 / 760
сегодня в 19:55
Староват уже.
АС35
АС35
   6 / 760
сегодня в 19:53
Игрок хороший, техничный, энергичный, старательный, настоящий боец, но., 37 лет! Бесплатно достанется, тогда почему бы и нет. На замену - 30-40 мин., отыграет по максимуму.
Главный недостаток: Симулянт ещё тот. Хотя, почему недостаток) Отличный симулянт, которым является Срна, это скорее всего достоинство, чем недостаток)
beefs
beefs
   59 / 760
сегодня в 19:44
Похвальное долголетие (он же вроде был замечен с наркотиками)....
ariec93
ariec93
   463 / 760
сегодня в 19:41
Было бы интересно посмотреть на эту связку еще раз (Фонсека - Срна)
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