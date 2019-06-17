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Олич: «Думаю, Чалову бы подошла Бундеслига»

сегодня, 16:17

Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич признался, что до сих пор пристально следит за «армейцами», и отметил, что нападающий Фёдор Чалов хорошо бы проявил себя в Бундеслиге 

ЦСКА - команда, за которой я слежу больше, чем за другими, потому что сам играл там, а в прошлом сезоне тут выступал Влашич. Но я практически каждую неделю работаю на каких-то матчах, и не было много свободного времени, но когда было, смотрел. Я видел, что появился новый молодой нападающий, и он забил 15 мячей [в чемпионате России].

Что я заметил, с Чаловым можно играть. К 21 году он технически очень хорош, способен обыграть один в один. Вижу, что он не просто нападающий. Он может играть на высоком уровне.

Думаю, клубы из Англии и Германии смотрят на него уже сейчас. Я бы хотел посмотреть на него в Германии, думаю, этот чемпионат ему бы подошел. Какой клуб? Деньги, которые за него захочет получить ЦСКА, в Бундеслиге могут заплатить только «Бавария», дортмундская «Боруссия» и, может быть, «Лейпциг». Для других, маленьких клубов, он слишком дорогой.

Влашич? У него был арендный контракт только на год, и не было опций, чтобы ЦСКА его выкупил. Это, конечно, плохо. Думаю, если бы был вариант выкупа за €10-12 млн, ЦСКА заплатил бы эти деньги. Но, как я слышал, «Эвертон» хочет получить за него больше, сейчас для ЦСКА это будет тяжело.

Он сам говорил мне, что был бы рад остаться здесь, потому что команда молодая, а он один из самых главных ее игроков, она каждый год играет в еврокубках. Мне говорили, что он один из трех лучших игроков чемпионата России. Он правильно сделал [что перешел в ЦСКА].

По слухам, за Чаловым пристально следит лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
   9 / 740
сегодня в 17:19
Рановато жеребцу еще в Европу рваться!!
SHMEL
SHMEL
   200 / 740
сегодня в 17:17
Cтарина Олич,рад слышать от него новости и суждения.
cska plus
cska plus
   11 / 740
сегодня в 17:12
Уважаю Олича, но Чалову пока подходит именно ЦСКА, только у нас он может набрать обороты.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   427 / 740
сегодня в 17:10
Поддерживаю.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   78 / 740
сегодня в 17:09
Не надо торопиться за бугор, нужно ещё пару лет подучиться в ЦСКА. ИМХО.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Gruznoff
   50 / 740
сегодня в 17:03
Головину подошло Монако, их уровень одинаков.
Я правильно понял, что для Шатова, Смольникова, Лунева, Краневитера, Кузяева, Ерохина, Полоза, Новосельцева, Цаллагова и прочей зенитовской шешуры лучшим вариантом был бы ведущий клуб Папуа Новой Гвинеи Тумба Юмба.? Или лучше все же на Барбадос?
kotmyshka
kotmyshka
   76 / 740
сегодня в 16:29
Олич прав
minai
minai
   285 / 740
сегодня в 16:24
Только вот подойдёт ли Чалов бундеслиге.
Gruznoff
Gruznoff
   39 / 740
сегодня в 16:20
Головину подошло Монако, их уровень одинаков.
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