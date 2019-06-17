Олич: «Думаю, Чалову бы подошла Бундеслига»

Бывший футболист ЦСКА признался, что до сих пор пристально следит за «армейцами», и отметил, что нападающий Фёдор Чалов хорошо бы проявил себя в Бундеслиге

ЦСКА - команда, за которой я слежу больше, чем за другими, потому что сам играл там, а в прошлом сезоне тут выступал Влашич. Но я практически каждую неделю работаю на каких-то матчах, и не было много свободного времени, но когда было, смотрел. Я видел, что появился новый молодой нападающий, и он забил 15 мячей [в чемпионате России].

Что я заметил, с Чаловым можно играть. К 21 году он технически очень хорош, способен обыграть один в один. Вижу, что он не просто нападающий. Он может играть на высоком уровне.

Думаю, клубы из Англии и Германии смотрят на него уже сейчас. Я бы хотел посмотреть на него в Германии, думаю, этот чемпионат ему бы подошел. Какой клуб? Деньги, которые за него захочет получить ЦСКА , в Бундеслиге могут заплатить только «Бавария», дортмундская «Боруссия» и, может быть, «Лейпциг». Для других, маленьких клубов, он слишком дорогой.

Влашич? У него был арендный контракт только на год, и не было опций, чтобы ЦСКА его выкупил. Это, конечно, плохо. Думаю, если бы был вариант выкупа за €10-12 млн, ЦСКА заплатил бы эти деньги. Но, как я слышал, «Эвертон» хочет получить за него больше, сейчас для ЦСКА это будет тяжело.