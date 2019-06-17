ГлавнаяНовости

Бартомеу: «Мы не контактировали с Гризманном»

сегодня, 17:21

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что клуб не ведет переговоров с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Мы уже говорили о том, что никогда не контактировали с Гризманном. На данный момент мы проходим через медленный и безопасный процесс. У нас в запасе есть еще половина июня, июль и август. Также мы следим за игроками из «Барселоны Б».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Олич: «Думаю, Чалову бы подошла Бундеслига»
Сегодня, 16:17 Комментарии14
Президент ПСЖ: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»
Сегодня, 16:05 Комментарии53
Олич: «Если будет возможность, уверен, стану тренером российского клуба»
Сегодня, 14:57 Комментарии3
Фердинанд подтвердил, что претендует на роль спортивного директора МЮ
Сегодня, 12:33 Комментарии4
Олич: «До чемпионата мира сборная России была „нигде“»
Сегодня, 12:03 Комментарии11
Себальос - Зидану: «Не волнуйтесь, я тоже не хочу с вами работать»
Сегодня, 11:19 Комментарии44
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   152 / 736
сегодня в 18:13
Что несёт этот крокодил??? Он опять хочет ломануть с этими Кафтиньо и Дембелушкамм???
Одного месси не хватит для Требла!!!
Перес уже пол мира скупил а этот 40к даже переговоры ещё не начал с Гризманном
Mixacka
Mixacka
   593 / 736
сегодня в 18:10
Неймара купят ! Вот увидите !
League1
League1
   54 / 736
сегодня в 18:06
Врёт!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100