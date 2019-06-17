Бартомеу: «Мы не контактировали с Гризманном»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что клуб не ведет переговоров с нападающим «Атлетико» .

Мы уже говорили о том, что никогда не контактировали с Гризманном. На данный момент мы проходим через медленный и безопасный процесс. У нас в запасе есть еще половина июня, июль и август. Также мы следим за игроками из «Барселоны Б».