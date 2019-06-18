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Булыкин: «Сначала не хотел идти в политику, но потом загорелся»

сегодня, 20:44

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, почему он решил баллотироваться в Московскую городскую думу.

Мы сидели на дне рождения одного уважаемого человека, и друзья сказали, что в политике не хватает нормальных людей. Поэтому я и решился сам.

Сначала не хотел идти. Подумал: «Зачем мне это надо?». Но потом загорелся. Решил попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Мы живём в интересное время — есть запрос на новых политиков, которые никак не были бы связаны ни с действующей властью, ни с оппозицией. У людей есть запрос на лидеров с человеческим лицом.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил lexatver
   17 / 719
сегодня в 22:04
Спасибо не надо! Хватило Валуева, Хоркиной, Кабаевой, Третьяка и т.д.! Они конечно в спорте добились успехов, но в политике совершенно ничего не понимают! Страна разваливается на глазах из за того, что они просто голосуют по указке Едим Россию за антинародные законы...
Не знал, что шпилиться с президентом это политика))
lexatver
lexatver
   325 / 719
сегодня в 22:00
Спасибо не надо! Хватило Валуева, Хоркиной, Кабаевой, Третьяка и т.д.! Они конечно в спорте добились успехов, но в политике совершенно ничего не понимают! Страна разваливается на глазах из за того, что они просто голосуют по указке Едим Россию за антинародные законы...
alexando1974
alexando1974
   297 / 719
сегодня в 21:22
есле ради денег это одно,а есле типо что то изменить помочь людям зделать что то своё это совсем другое НЕДАДУТ! либо будешь в тех кругах под других подстраиваться или выкинут поганой метлой))) так что дима тренируй молодых лучше толку будет больше!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 719
сегодня в 21:17
Сначала не хотел идти. Подумал: «Зачем мне это надо?»

Потом друзья объяснили, что у депутата зарплата - 450 тыс в месяц, а ходить не обязательно.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   28 / 719
сегодня в 21:12
И в политике будет такая же бездарь, как в футболе.
Garrincha58
Garrincha58
   213 / 719
сегодня в 21:12
как он себя любит лидер с человеческим лицом, а остальные значит рылом не вышли вот такие у нас сейчас политики
drug01
drug01
   92 / 719
сегодня в 21:08
Все метят на хлебные места!
dino-hsv
dino-hsv
   104 / 719
сегодня в 21:03
узнал, что за месяц пилишь больше, чем зарабатываешь за всю футбольную карьеру?
Faustello
Faustello
   10 / 719
сегодня в 20:54
Регион 68
Регион 68
   521 / 719
сегодня в 20:52
Хотел написать в комменте что то ироничное и едкое... Но не стал. Смешнее чем оно есть на самом деле, уже все равно не скажешь. А ведь что самое интересное, большая часть наших политиков как раз из таких вот и состоит, которые сидели на кухне, бухали, и вдруг их осенило...
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