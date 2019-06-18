Булыкин: «Сначала не хотел идти в политику, но потом загорелся»

Бывший нападающий сборной России рассказал, почему он решил баллотироваться в Московскую городскую думу.

Мы сидели на дне рождения одного уважаемого человека, и друзья сказали, что в политике не хватает нормальных людей. Поэтому я и решился сам.

Сначала не хотел идти. Подумал: «Зачем мне это надо?». Но потом загорелся. Решил попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Мы живём в интересное время — есть запрос на новых политиков, которые никак не были бы связаны ни с действующей властью, ни с оппозицией. У людей есть запрос на лидеров с человеческим лицом.