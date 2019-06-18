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Газзаев: «Могут ли перенести ЧМ 2022 в другую страну? Возможно все»

сегодня, 15:01

Депутат Государственной думы Валерий Газзаев прокомментировал задержание Мишеля Платини в связи с обвинениями в коррупции.

Я считаю Мишеля Платини не только величайшим игроком, но и очень умелым руководителем. И о тех выдуманных сегодня обвинениях в коррупции мне сложно судить. Нужно дождаться дальнейшего расследования, но мы уже сталкивались с подобными ситуациями. Перед чемпионатом мира в России точно такую же войну подняли западные СМИ против Блаттера. Сейчас — против Платини.

Он неоднократно приезжал на форум элитных тренеров Европы и с ним было очень приятно общаться. Что касается этой информации, то я думаю — это очередная провокация. И мы ведь с вами не знаем ничего конкретного. Просто написали — «коррупция». А нормальных объяснений нет. Нужно дождаться официальных обвинений, расследования, а потом уже судить.

Могут ли перенести ЧМ 2022 из Катара в другую страну? Возможно все, особенно тогда, когда тебе диктуют правила, по которым нужно играть. Но, хочу сказать, ФИФА давно наметила проведение чемпионата мира именно в Катаре, и страна активно к нему готовится.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
   508 / 723
сегодня в 15:58
"Он неоднократно приезжал на форум элитных тренеров Европы и с ним было очень приятно общаться"... Браво Валерий Георгиевич!!! Один вопрос. Вы на этом форуме что делали?
борька
борька
   97 / 723
сегодня в 15:56
Система определения , страны хозяина ЧМ, давно устарела. Хозяйку ЧМ должен определять лототтрон.. Бросили шары в в емкость ,пять мирут покрутили, весь мир смотрит, выпал шар, прочитали победителя!
Союзник противников
Союзник противников
   413 / 723
сегодня в 15:51
Не перенесут.Если деньги были,они пошли всем.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   189 / 723
сегодня в 15:38
переносите в Россию!
beefs
beefs
   56 / 723
сегодня в 15:35
А кому это нужно?
ДСА
ДСА
   116 / 723
сегодня в 15:33
Скорее всего Платини не удержался и всё же взял.
cska plus
cska plus
   9 / 723
сегодня в 15:29
Снова гнилые англосаксы лютуют.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   98 / 723
сегодня в 15:26
Прецедент с заменой страны- хозяйки ЧМ уже был, но тогда Колумбия вроде как сама отказалась.
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 723
сегодня в 15:04
Естественно, в Англию...
FILL3286
FILL3286
   6 / 723
сегодня в 15:03
Усатый все знает!
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