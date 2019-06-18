Газзаев: «Могут ли перенести ЧМ 2022 в другую страну? Возможно все»

Депутат Государственной думы прокомментировал задержание Мишеля Платини в связи с обвинениями в коррупции.

Я считаю Мишеля Платини не только величайшим игроком, но и очень умелым руководителем. И о тех выдуманных сегодня обвинениях в коррупции мне сложно судить. Нужно дождаться дальнейшего расследования, но мы уже сталкивались с подобными ситуациями. Перед чемпионатом мира в России точно такую же войну подняли западные СМИ против Блаттера. Сейчас — против Платини.

Он неоднократно приезжал на форум элитных тренеров Европы и с ним было очень приятно общаться. Что касается этой информации, то я думаю — это очередная провокация. И мы ведь с вами не знаем ничего конкретного. Просто написали — «коррупция». А нормальных объяснений нет. Нужно дождаться официальных обвинений, расследования, а потом уже судить.