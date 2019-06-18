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Агент: «Не знаю, где Чалов начнет новый сезон»

сегодня, 18:26

Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента.

Я не знаю, где Федор начнет сезон. На данный момент у него контракт со своим клубом, с ЦСКА. Интересы других клубов мы договорились пока не комментировать.

 Сообщалось, что за 21-летним игроком следит лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 719
сегодня в 19:01
Скорее всего в Монако, помогать головину вывести Монако во французский пердив.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 719
сегодня в 18:57
Скинет конский потник,пошьёт костюм с отливом и в Лондон.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 719
сегодня в 18:48
Классный агент...)))
Хорошо хоть не спросил "А кто такой Чалов??"...)))
FILL3286
FILL3286
   6 / 719
сегодня в 18:48
В Монако или в ФНЛ!
Одно и тоже)))
Ваня лучший
Ваня лучший
   50 / 719
сегодня в 18:47
Никуда он не перейдет в ближайшее время. Игрок неплохой, но не устоявшийся. Рано.
LOpp
LOpp
   20 / 719
сегодня в 18:46
В Монако Чалова!
Чтобы Монако точно вылетело в пердив.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   76 / 719
сегодня в 18:46
Агент просто набивает цену Фёдору. Пусть интересуется кто угодно, но Фёдор останется в ЦСКА. На носу ЛЕ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   42 / 719
сегодня в 18:41
Хочется и колется. Палка с двумя концами. Сказал бы даже дубина).
КЭТиК
КЭТиК
   142 / 719
сегодня в 18:37
Агенту хочется продать подороже.
Jum13
Jum13
   24 / 719
сегодня в 18:35
Вот не надо этого тумана - в ЦСКА он начнёт. Как и ближайшие 2-3 года. Рано ему ещё куда-то по-выше переходить
STVA 1
STVA 1
   38 / 719
сегодня в 18:32
Воду мутит "цыган")
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