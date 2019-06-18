Агент: «Не знаю, где Чалов начнет новый сезон»

Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента.
Я не знаю, где Федор начнет сезон. На данный момент у него контракт со своим клубом, с ЦСКА. Интересы других клубов мы договорились пока не комментировать.
Сообщалось, что за 21-летним игроком следит лондонский «Арсенал».
Хорошо хоть не спросил "А кто такой Чалов??"...)))
Хорошо хоть не спросил "А кто такой Чалов??"...)))
Одно и тоже)))
Одно и тоже)))
Чтобы Монако точно вылетело в пердив.
Чтобы Монако точно вылетело в пердив.