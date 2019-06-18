Новичок «Локо» Мурило: «Могу играть практически на любой позиции в обороне»

Бразильский защитник Серкейра Мурило, заключивший пятилетний контракт с «Локомотивом», дал первое интервью клубной пресс-службе «железнодорожников».

Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетил Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что «Локо» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!