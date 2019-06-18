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Новичок «Локо» Мурило: «Могу играть практически на любой позиции в обороне»

сегодня, 16:25

Бразильский защитник Серкейра Мурило, заключивший пятилетний контракт с «Локомотивом», дал первое интервью клубной пресс-службе «железнодорожников».

Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетил Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что «Локо» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   183 / 721
сегодня в 17:37
Если было бы так уже давно бы в Англии играл.
WhiteEgon
WhiteEgon
сегодня в 17:08
Перевод его слов:
"Когда Локомотив мне предложил 5ти летний контракт с такой зарплатой, я даже не задумывался и сразу его подписал. Сегодня уже сходил в банк и оформил зарплатную карточку. Я очень рад находиться здесь, т.к. подоходный налог всего 13%."
Морозовский
Морозовский
   2 / 721
сегодня в 16:56
МУРиЛО будет в нашем чемпионате лучшим на любой позиции!
cska plus
cska plus
   9 / 721
сегодня в 16:49
В спартаке бы он сейчас подметал паутину в музее.
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