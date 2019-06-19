Капелло: «Мбаппе выиграет много „Золотых мячей“»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о потенциальных новичках «Королевского клуба».
Погба – отменный, высококлассный футболист, также обладающий хорошей физикой и мощью. Я знаю его по игре за «Ювентус» и поглядывал за ним в «Манчестере». Они должны просить Зидана и президента [«Реала»] подписать его.
Неймар – выдающийся игрок, но я считаю, что ему не хватает скромности.
Думаю, что Мбаппе выиграет много «Золотых мячей». Мне очень нравится этот игрок. Он быстрый, умелый и оказывается там, где нужно и когда нужно.
Капелло также одобрил уже проведённые «Реалом» трансферы в это межсезонье, сравнив новичков команды с «Галактикос».
И если не зазвездится
И если не зазвездится