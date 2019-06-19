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Капелло: «Мбаппе выиграет много „Золотых мячей“»

сегодня, 05:55

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о потенциальных новичках «Королевского клуба».

Погба – отменный, высококлассный футболист, также обладающий хорошей физикой и мощью. Я знаю его по игре за «Ювентус» и поглядывал за ним в «Манчестере». Они должны просить Зидана и президента [«Реала»] подписать его.

Неймар – выдающийся игрок, но я считаю, что ему не хватает скромности.

Думаю, что Мбаппе выиграет много «Золотых мячей». Мне очень нравится этот игрок. Он быстрый, умелый и оказывается там, где нужно и когда нужно.

Капелло также одобрил уже проведённые «Реалом» трансферы в это межсезонье, сравнив новичков команды с «Галактикос».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:14
Пора начинать.
Mister_Leo
Mister_Leo
   197 / 709
сегодня в 06:54
Сначала ему нужно поменять Псж на Реал .. там он будет каждый год главным претендентом . Вон даже дно Модрич получил зм , всего лишь оказавшись в нужном месте
95-shishani-95
95-shishani-95
   114 / 709
сегодня в 06:24
Про Мбаппе! Согласен с Фабио, только если Мбаппе уйдёт из этого мешка в Реал, или в другой топ клуб!!!
И если не зазвездится
АС35
АС35
   4 / 709
сегодня в 06:13
Когда-то это слышали про Неймара)
neomessi
neomessi
   326 / 709
сегодня в 06:05
Много это сколко 10-15?
cska plus
cska plus
   9 / 709
сегодня в 05:59
Может быть если не зазнается.
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