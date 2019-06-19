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Капелло: «„Галактикос“ вернулись в „Реал“»

сегодня, 02:57

Экс-наставник «Реала» Фабио Капелло прокомментировал летнюю трансферную кампанию мадридского клуба. Состав «сливочных» в это межсезонье уже пополнили Эден АзарЛука ЙовичФерлан МендиЭдер Милитао и 18-летний форвард из «Сантоса» Родриго.

«Галактикос» вернулись в «Реал», и Азар – один из них.

Я знаю футболистов, которых они подписали, и думаю, что они очень помогут команде. «Реалу» необходимы новые игроки, более голодные до побед.

Напомним, «Реал» также работает над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

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