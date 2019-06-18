Родриго: «Мне потребовалось 20 минут, чтобы заключить контракт с „Реалом“»

Новичок «Реала» Родриго признался, что он не раздумывал, когда ему пришло предложение от «сливочных».
18-летний бразилец перебрался в «Реал» из «Сантоса» за 45 млн евро.
Я всегда говорил, что хочу играть в «Реале». Когда они вышли на меня с предложением, я даже не задавал никаких вопросов. Через 20 минут все бумаги были оформлены.
Думаю, каждый, кто знаком со мной с детства, знает, что я всегда был поклонником «Реала». Я постоянно говорил отцу, что однажды буду играть в «Реале». Когда они предложили контракт, я вообще не сомневался.