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Родриго: «Мне потребовалось 20 минут, чтобы заключить контракт с „Реалом“»

сегодня, 22:47

Новичок «Реала» Родриго признался, что он не раздумывал, когда ему пришло предложение от «сливочных».

18-летний бразилец перебрался в «Реал» из «Сантоса» за 45 млн евро.

Я всегда говорил, что хочу играть в «Реале». Когда они вышли на меня с предложением, я даже не задавал никаких вопросов. Через 20 минут все бумаги были оформлены.

Думаю, каждый, кто знаком со мной с детства, знает, что я всегда был поклонником «Реала». Я постоянно говорил отцу, что однажды буду играть в «Реале». Когда они предложили контракт, я вообще не сомневался.

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сегодня в 22:57
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