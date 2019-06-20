Власти Дагестана не помогут «Анжи» с финансированием

сегодня, 19:07

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что власти Дагестана не примут участия в финансировании клуба в сезоне-2019/20.

Бюджет составляет 22 млн рублей, этой суммы достаточно для того, чтобы выступать во втором дивизионе. Общая сумма задолженностей перед футболистами - около 100 млн рублей. Будем постепенно гасить, может быть, в течение года закончим. У нас есть гарантии от спонсоров, это не власти Дагестана, а частные компании.