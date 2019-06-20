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Власти Дагестана не помогут «Анжи» с финансированием

сегодня, 19:07

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что власти Дагестана не примут участия в финансировании клуба в сезоне-2019/20.

Бюджет составляет 22 млн рублей, этой суммы достаточно для того, чтобы выступать во втором дивизионе. Общая сумма задолженностей перед футболистами - около 100 млн рублей. Будем постепенно гасить, может быть, в течение года закончим. У нас есть гарантии от спонсоров, это не власти Дагестана, а частные компании.

Напомним, из-за финансовых проблем вылетевший из РПЛ «Анжи» не смог заявиться в ФНЛ, но с большой долей вероятности следующий сезон начнет в ПФЛ.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
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сегодня в 19:35
Ну и на кой нам в Лиге 18 команд ?! Сейчас Анжи снова переедет в Подмосковье и будет существовать за счёт государства ,т.е. за наш с вами счёт ???
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