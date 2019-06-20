Федун: «Агентам Адриано мы заплатили примерно 350 млн рублей»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию о том, что клуб выплатил агентам 700 млн рублей в 2018 году.

Это € 10 млн? Да, может быть. Около того мы и выплатили. Условно, Адриано пришёл свободным агентом, там была большая комиссия, в том числе и заложенная в подъёмные самому игроку. Думаю, только на одного Адриано ушла половина этой суммы.

Мы платим деньги вчистую, вбелую. Проводим суммы через счета. Как эти операции совершают другие клубы, я не знаю. Но, скорее всего, не так открыто, как мы. Если они не показывают свои выплаты, это их дело.