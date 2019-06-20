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Федун: «Агентам Адриано мы заплатили примерно 350 млн рублей»

сегодня, 11:53

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию о том, что клуб выплатил агентам 700 млн рублей в 2018 году.

Это € 10 млн? Да, может быть. Около того мы и выплатили. Условно, Адриано пришёл свободным агентом, там была большая комиссия, в том числе и заложенная в подъёмные самому игроку. Думаю, только на одного Адриано ушла половина этой суммы. 

Мы платим деньги вчистую, вбелую. Проводим суммы через счета. Как эти операции совершают другие клубы, я не знаю. Но, скорее всего, не так открыто, как мы. Если они не показывают свои выплаты, это их дело.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   118 / 713
сегодня в 12:05
Кормят дармоедов.
STVA 1
STVA 1
   36 / 713
сегодня в 11:56
8 Федун ...
cska plus
cska plus
   7 / 713
сегодня в 11:56
Ворованное бабло, ему не жаль.
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