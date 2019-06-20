Федун: «Пришлось заплатить Ломовицкому 1 млн евро, иначе бы он ушел»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун объяснил продление контракта с полузащитником Александром Ломовицким на условиях игрока и его агента.
– Но как получается, что сначала вы даете Ломовицкому почти миллион евро, а затем подписывается большой контракт с Мелкадзе? При этом мы видим, что куда более яркий Игнатьев в «Краснодаре» 700 тысяч рублей зарабатывает.
– По Игнатьеву, думаю, сейчас сумма гораздо больше. По Ломовицкому: у него, к сожалению, очень сильный агент. Он нам поставил условие – либо Саша уходит в «Локомотив», либо вы нам платите эту сумму.
– Вы уверены, что «Локомотив» – не блеф?
– Нет, я же вижу всё. Помните, я упирался с Торбинским, а он ушeл тогда. Да и вообще, не подпиши контракт – было бы ещe больше критики. Сказали бы, что опять уходит воспитанник. И не факт, что он бы не заиграл. Я вообще в Ломовицкого верю, у него есть проблемы на ментальном уровне. Он перфекционист – старается делать всё гораздо лучше, чем он может, это ему мешает. У человека пять штанг было – если бы везло, то к нему было бы другое отношение.
По Мелкадзе: мы приняли решение перейти на рублeвый контракт, он первым его получил, и этот контракт – самый низкий из всех подписанных в последнее время.
– То есть все подозрения – очередная истерика?
– Кем-то специально устраиваемая. Да и не может быть иначе. Какой-то незначительный слух о «Спартаке» всем намного интереснее раздувать, чем реальные истории о крахе «Амкара» или «Тосно». И болельщикам это нужно понять и принять.
Как агент сопляка, ничего не добившегося в футболе, может ставить такие условия клубу?
Идиотизм чистой воды!
Как агент сопляка, ничего не добившегося в футболе, может ставить такие условия клубу?
Идиотизм чистой воды!
А Лёне всё мерещиться глобальный заговор против великого чемпиона всех времён и народов ))
А Лёне всё мерещиться глобальный заговор против великого чемпиона всех времён и народов ))
- Изи мани
- Изи мани
- Зачем я, Буренка, тебя продаю? -
Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!
- Зачем я, Буренка, тебя продаю? -
Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!
ТАК ДЕРЖАТЬ, ЛОМИ С НЕГО В ТРИ ШКУРЫ !!!
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ТАК ДЕРЖАТЬ, ЛОМИ С НЕГО В ТРИ ШКУРЫ !!!
ГЫ-ГЫ-ГЫ