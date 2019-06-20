ГлавнаяНовости

Федун: «Пришлось заплатить Ломовицкому 1 млн евро, иначе бы он ушел»

сегодня, 15:24

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун объяснил продление контракта с полузащитником Александром Ломовицким на условиях игрока и его агента.

– Но как получается, что сначала вы даете Ломовицкому почти миллион евро, а затем подписывается большой контракт с Мелкадзе? При этом мы видим, что куда более яркий Игнатьев в «Краснодаре» 700 тысяч рублей зарабатывает.

– По Игнатьеву, думаю, сейчас сумма гораздо больше. По Ломовицкому: у него, к сожалению, очень сильный агент. Он нам поставил условие – либо Саша уходит в «Локомотив», либо вы нам платите эту сумму.

– Вы уверены, что «Локомотив» – не блеф?

– Нет, я же вижу всё. Помните, я упирался с Торбинским, а он ушeл тогда. Да и вообще, не подпиши контракт – было бы ещe больше критики. Сказали бы, что опять уходит воспитанник. И не факт, что он бы не заиграл. Я вообще в Ломовицкого верю, у него есть проблемы на ментальном уровне. Он перфекционист – старается делать всё гораздо лучше, чем он может, это ему мешает. У человека пять штанг было – если бы везло, то к нему было бы другое отношение.

По Мелкадзе: мы приняли решение перейти на рублeвый контракт, он первым его получил, и этот контракт – самый низкий из всех подписанных в последнее время.

– То есть все подозрения – очередная истерика?

– Кем-то специально устраиваемая. Да и не может быть иначе. Какой-то незначительный слух о «Спартаке» всем намного интереснее раздувать, чем реальные истории о крахе «Амкара» или «Тосно». И болельщикам это нужно понять и принять.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиД. Комбаров и Глушаков получили от «Спартака» 250 млн рублей на двоих
Сегодня, 13:34 Комментарии41
Федун: «Агентам Адриано мы заплатили примерно 350 млн рублей»
Сегодня, 11:53 Комментарии14
«Фоджа» выставлена на продажу за 1 евро
Сегодня, 00:00 Комментарии8
СлухиСтала известна сумма, которую получит Глушаков от «Спартака» за свой уход
Вчера, 13:35 Комментарии9
Ибрагимович – самый высокооплачиваемый игрок в истории МЛС
13 июня Комментарии7
Forbes: «Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире»
11 июня Комментарии61
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beloff
beloff
   680 / 715
сегодня в 16:29
почитатели харьковского вора в законе уже поднагадили в комментах
Союзник противников
Союзник противников
   111 / 715
сегодня в 16:25
Талантливый менеджер,этот портфеленосец Алекперова!
mihaluch
mihaluch
   56 / 715
сегодня в 16:25
Федун затеял большую перетрубацию,посмотрим что из этого выйдет.
makkie
makkie
   36 / 715
сегодня в 16:16
Федун хоть понимает, что его развели?
Как агент сопляка, ничего не добившегося в футболе, может ставить такие условия клубу?
Идиотизм чистой воды!
Великолепный
Великолепный
   83 / 715
сегодня в 16:12
Все кому не лень разводят ЛенюКиевского👏👏👏
Faustello
Faustello
   7 / 715
сегодня в 16:09
Над Спамом уже все давно просто ржут, а статейки сами спартачи и пишут.
А Лёне всё мерещиться глобальный заговор против великого чемпиона всех времён и народов ))
Faustello
Faustello
   7 / 715
сегодня в 16:06
Разводят Леонида даже щеглы молокососы )))
ДСА
ДСА
   114 / 715
сегодня в 15:42
Не научились клубы контракты составлять.
Jum13
Jum13
   21 / 715
сегодня в 15:37
Ломовицкий:
- Изи мани
Jum13
Jum13
   21 / 715
сегодня в 15:36
Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Буренка, тебя продаю? -
Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!
311
311
   34 / 715
сегодня в 15:36
Никто не хочет играть за "великий клуб" без подъемных!)
Don trambon
Don trambon
   106 / 715
сегодня в 15:35
мухаха. по последним новостям выходит что федуна там все по гругу на бабки гоняют) а то душок и все такое) да же воспитанники согласны там играть только за жирный контракт)))0
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   213 / 715
сегодня в 15:35
ЛОМОВИЦКИЙ ЗАЛОМИЛ ФЕДУНУ НА МИЛЛИОН !!!

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЛОМИ С НЕГО В ТРИ ШКУРЫ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
ermak6848
ermak6848 ответил cska plus
   130 / 715
сегодня в 15:33
Короче, пацан нагнул федуна.
Правильно это сделал...
cska plus
cska plus
   6 / 715
сегодня в 15:29
Короче, пацан нагнул федуна.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100