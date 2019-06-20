Федун: «Пришлось заплатить Ломовицкому 1 млн евро, иначе бы он ушел»

сегодня, 15:24

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун объяснил продление контракта с полузащитником на условиях игрока и его агента.

– Но как получается, что сначала вы даете Ломовицкому почти миллион евро, а затем подписывается большой контракт с Мелкадзе? При этом мы видим, что куда более яркий Игнатьев в «Краснодаре» 700 тысяч рублей зарабатывает.

– По Игнатьеву, думаю, сейчас сумма гораздо больше. По Ломовицкому: у него, к сожалению, очень сильный агент. Он нам поставил условие – либо Саша уходит в «Локомотив», либо вы нам платите эту сумму.

– Вы уверены, что «Локомотив» – не блеф?

– Нет, я же вижу всё. Помните, я упирался с Торбинским, а он ушeл тогда. Да и вообще, не подпиши контракт – было бы ещe больше критики. Сказали бы, что опять уходит воспитанник. И не факт, что он бы не заиграл. Я вообще в Ломовицкого верю, у него есть проблемы на ментальном уровне. Он перфекционист – старается делать всё гораздо лучше, чем он может, это ему мешает. У человека пять штанг было – если бы везло, то к нему было бы другое отношение.

По Мелкадзе: мы приняли решение перейти на рублeвый контракт, он первым его получил, и этот контракт – самый низкий из всех подписанных в последнее время.

– То есть все подозрения – очередная истерика?

– Кем-то специально устраиваемая. Да и не может быть иначе. Какой-то незначительный слух о «Спартаке» всем намного интереснее раздувать, чем реальные истории о крахе «Амкара» или «Тосно». И болельщикам это нужно понять и принять.