«Фоджа» выставлена на продажу за 1 евро

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Итальянский клуб «Фоджа», в минувшем сезоне вылетевший в Серию С, продается за 1 евро. Об этом сообщила семья Саннелла, владеющая клубом.

У «Фоджи» большие финансовые проблемы, и у команды осталось лишь 5 дней, чтобы пройти лицензирование перед новым сезоном.

Мы хотим, чтобы у «Фоджи» было будущее в профессиональном футболе, поэтому мы продаем клуб за 1 евро, несмотря на те большие инвестиции, которые мы сделали в течение последних четырех лет.

Напомним, ранее ВТБ купил акции «Динамо» за 1 рубль.