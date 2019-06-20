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«Фоджа» выставлена на продажу за 1 евро

сегодня, 00:00

Итальянский клуб «Фоджа», в минувшем сезоне вылетевший в Серию С, продается за 1 евро. Об этом сообщила семья Саннелла, владеющая клубом.

У «Фоджи» большие финансовые проблемы, и у команды осталось лишь 5 дней, чтобы пройти лицензирование перед новым сезоном.

Мы хотим, чтобы у «Фоджи» было будущее в профессиональном футболе, поэтому мы продаем клуб за 1 евро, несмотря на те большие инвестиции, которые мы сделали в течение последних четырех лет. 

Напомним, ранее ВТБ купил акции «Динамо» за 1 рубль

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Все комментарии
wingback
wingback
   214 / 715
сегодня в 01:03
Колыванов-то 1 евро должен наскрести вместе с Шалимовым...
Akvarel
Akvarel ответил kotmyshka
   68 / 715
сегодня в 00:59
Где деньги, Зин?
Не надоело чушь писать?
vastudio
vastudio
   289 / 715
сегодня в 00:17
Беру....бабки уже перекинул)) Срочно меняю ник на Соккере . Теперь я "Хозяин Фоджи"))
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 715
сегодня в 00:12
Где деньги, Зин?
STVA 1
STVA 1
   36 / 715
сегодня в 00:11
Купят ли ?
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