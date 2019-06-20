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Д. Комбаров и Глушаков получили от «Спартака» 250 млн рублей на двоих

сегодня, 13:34

Вчера «Спартак» расстался с защитником Дмитрием Комбаровым и полузащитником Денисом Глушаковым.

Сообщается, что клуб выплатил компенсацию футболистам в размере 250 миллионов рублей на двоих, которую они разделили поровну. Впрочем, футболисты изначально хотели получить по 200 миллионов каждый, но клуб не согласился на их условия.

Сегодня владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что в прошлом году клуб выплатил агентам примерно 700 млн рублей.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   167 / 713
сегодня в 15:09
Легче отдать эти бабки и больше никогда не видеть ущербных комбалова и глумакова.
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   31 / 713
сегодня в 15:08
Super котёнок. Слова великого Федя.! Операция,,Ы,,))) И другие приключения, Шурика ! Демяненко.
Сп62
Сп62 ответил andromend
   317 / 713
сегодня в 15:02
76% избирателей проголосовали за эту систему. Ещё вопросы есть?
Danila Selin
Danila Selin ответил andromend
   351 / 713
сегодня в 15:02
Мой старый мозг отказывается воспринимать, как должное, суммы выплачиваемые нашим,да, и не только нашим футболистам в нашей стране. И дело тут не жабе удушающей, дело в том,что ни труд футболиста, а тем более результат этого труда ну, никак не соответствует размерам благ, получаемым взамен. Остается вопрос кто и для чего вкладывает такие средства. Понимаю, что может рассуждаю как совок,но ведь участникам боевых действий,космонавтам и другим, просто не снились такие суммы.
Им платят за то что развлекают и отвлекают народ от всех бед и проблем. Все деньги сейчас крутятся именно в торговле и в развлечении людей. Отсюда и зарплаты футболёров такие...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   461 / 713
сегодня в 15:01
Вот Федунизм твои любимчики тебя и развели а не Каррера и что ты говорил что агентам заплатил 700 млн то это вопросы Измайлову с Родионовым,а ты как был 24ом так и осиался,дальше кричи что Каррера развел тебя
Ravshan878
Ravshan878
   31 / 713
сегодня в 14:58
Сколько не корми волков. Они в лес смотрят.Им всё мало и мало.
Холявщики и дармаеди.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   49 / 713
сегодня в 14:56
С таким баблом можно и карьеру уже закончить ! На Ху. она нужна ? )))
Чингачгук
Чингачгук
   72 / 713
сегодня в 14:50
Стыдно за свиней и за таких футболистов.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   23 / 713
сегодня в 14:50
ОПГ Ромашка знатно развела Лёню Киевского!))
За адекватность
За адекватность
   40 / 713
сегодня в 14:43
Ну нормально, грубо по 2 млн. долларов рубанули на брата. Теперь с чувством выполненного долга можно как говорил один киногерой: " Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и в Ялту (ФК "Сочи")"
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   490 / 713
сегодня в 14:38
...сотни лямов за то , чтобы не играть...???
...мне сейчас один лям нужен на оборудование , чтобы работать...
...???
andromend
andromend
   408 / 713
сегодня в 14:34
Мой старый мозг отказывается воспринимать, как должное, суммы выплачиваемые нашим,да, и не только нашим футболистам в нашей стране. И дело тут не жабе удушающей, дело в том,что ни труд футболиста, а тем более результат этого труда ну, никак не соответствует размерам благ, получаемым взамен. Остается вопрос кто и для чего вкладывает такие средства. Понимаю, что может рассуждаю как совок,но ведь участникам боевых действий,космонавтам и другим, просто не снились такие суммы.
makkie
makkie ответил LOpp
   37 / 713
сегодня в 14:27
Федун пусть платит. Клуб развалил, зато газпромосвские хозяева довольны, квоты дают, а то бы дали срок как Ходорковскому. в этой стране с властью надо дружить иначе присядешь.
удав
удав ответил vastudio
   124 / 713
сегодня в 14:22
Теперь вдвоём можно и корейцев поискать)))
дак вот куда стул Пака пропал - Глушак и Комбаров готовят ответку за Коко и Мамая!
удав
удав ответил spartach n1
   124 / 713
сегодня в 14:20
ну ты держись там,за тобой наверно люди в штатском уже выехали=))
vastudio
vastudio
   246 / 713
сегодня в 14:20
Теперь вдвоём можно и корейцев поискать)))
КЭТиК
КЭТиК
   111 / 713
сегодня в 14:18
Кто не работает, тот ест.
Ruslik1982
Ruslik1982
   97 / 713
сегодня в 13:59
так из этих 200 еще 100 - откат Федуну
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   130 / 713
сегодня в 13:52
... и крепкого пинка под зад в качестве напутствия
ОПС
ОПС
   181 / 713
сегодня в 13:50
Хотел бы я быть третьим.
LOpp
LOpp
   11 / 713
сегодня в 13:48
Федун пусть платит. Клуб развалил, зато газпромосвские хозяева довольны, квоты дают, а то бы дали срок как Ходорковскому.
в этой стране с властью надо дружить иначе присядешь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Faustello
   10 / 713
сегодня в 13:47
Нормально так ОПГ напоследок выпотришили Федуна ))
Они понимают, что свято место пусто не бывает, кто-то все равно будет Федуна разводить, и напоследок решили еще раз это сделать))
Faustello
Faustello
   7 / 713
сегодня в 13:44
Нормально так ОПГ напоследок выпотришили Федуна ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Jum13
   10 / 713
сегодня в 13:42
Ну нормально - на проставу с банями и падшими женщинами хватит
Не смей называть подругу детства Глушакова падшей женщиной, это настоящая романтика)
spartach n1
spartach n1
   24 / 713
сегодня в 13:41
drug01
drug01
   78 / 713
сегодня в 13:41
Молодцы! Спасибо Федуну!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   214 / 713
сегодня в 13:40
ФЕДУНУ ПОФИГ, НАСОС В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ ПОКАЧАЕТ НЕФТЬ НАРОДНУЮ И ВСЁ ПОКРОЕТ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
GreeM
GreeM
   33 / 713
сегодня в 13:39
Дойка Федуна продолжается. Сколько можно поднимать цены на горючку?
Eddja
Eddja
   282 / 713
сегодня в 13:38
По бассейну для детей дали.
cska plus
cska plus
   6 / 713
сегодня в 13:37
Снова грабанули бабушек и дедушек, бессовестный федун.
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