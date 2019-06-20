Д. Комбаров и Глушаков получили от «Спартака» 250 млн рублей на двоих

сегодня, 13:34

Вчера «Спартак» расстался с защитником и полузащитником .

Сообщается, что клуб выплатил компенсацию футболистам в размере 250 миллионов рублей на двоих, которую они разделили поровну. Впрочем, футболисты изначально хотели получить по 200 миллионов каждый, но клуб не согласился на их условия.

Сегодня владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что в прошлом году клуб выплатил агентам примерно 700 млн рублей.