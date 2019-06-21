«Наполи» сразится с «Барселоной» за «Кубок Ла Лиги - Серии А»

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«Наполи» и «Барселона», как и ожидалось, в межсезонье проведут между собой два товарищеских матча. Об этом в интервью Radio Kiss Kiss рассказал президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис.

Как заявил глава «Наполи», команды сыграют друг с другом в рамках «Кубка Ла Лиги - Серии А». По итогам двух встреч определится обладатель трофея. Оба матча состоятся в США . Первая игра пройдёт 7 августа в Майми, а вторая – 10-го августа в Детройте.

Также Де Лаурентис сообщил о том, что «адзурри» сыграют против «Ливерпуля» и «Марселя».