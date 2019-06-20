«Уфа» попросила «Зенит» поменяться кругами

Главный тренер «Зенита» признался, что представители «Уфы» обращались в клуб с просьбой поменяться кругами.

Идеальных календарей не бывает. К примеру, у нас есть письмо от «Уфы» с просьбой поменяться кругами. Надо смотреть, чтобы не получилось так, что несколько матчей мы проводим на выезде. Для наших болельщиков не очень хорошо, если мы ни одной игры или только одну проведем за месяц дома. Нужно соблюсти баланс.