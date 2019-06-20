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«Уфа» попросила «Зенит» поменяться кругами

сегодня, 09:38

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что представители «Уфы» обращались в клуб с просьбой поменяться кругами.

Идеальных календарей не бывает. К примеру, у нас есть письмо от «Уфы» с просьбой поменяться кругами. Надо смотреть, чтобы не получилось так, что несколько матчей мы проводим на выезде. Для наших болельщиков не очень хорошо, если мы ни одной игры или только одну проведем за месяц дома. Нужно соблюсти баланс. 

Ранее специалист высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд. 

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   6 / 712
сегодня в 10:36
Ещё сезон не начался, а лазурные уже что то мутят )))
makkie
makkie
   33 / 712
сегодня в 10:26
«Уфа» попросила «Зенит» поменяться кругами

Зенит согласился, но в ответ попросил сдать матч :)
drug01
drug01
   81 / 712
сегодня в 10:16
Надо помочь можно даже очками....
Чингачгук
Чингачгук
   78 / 712
сегодня в 10:15
Это безболезненно, только свиньи захрюкают.
Footbolista
Footbolista
   21 / 712
сегодня в 10:09
Уфа попросила зенит поменяться спонсорами...
No pupsiks
No pupsiks
   18 / 712
сегодня в 10:05
Уфе нужно помочь, они же не свиньи какие-то.
EAGuar As
EAGuar As
   55 / 712
сегодня в 09:59
Началось. .
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 712
сегодня в 09:59
Главное, чтобы тарасята не возмутились. Гыгыгы
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