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Определено время начала матчей первых туров РПЛ

сегодня, 16:04

Пресс-служба РПЛ назвала время начала матчей первых восьми туров чемпионата России следующего сезона. Так выглядит расписание первого тура:

12 июля (пятница)

«Арсенал» – «Динамо» 20:00

13 июля (суббота)

«Урал» – «Уфа» 16:30
«Спартак» – «Сочи» 19:00
«Ростов» – «Оренбург» 21:30

14 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА 16:30
«Зенит» – «Тамбов» 19:00
«Ахмат» – «Краснодар» 21:30

15 июля (понедельник)

«Локомотив» – «Рубин» 20:00

Расписание матчей других семи туров вы можете увидеть по этой ссылке.

Ранее РПЛ опубликовала календарь всего сезона.

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Все комментарии
ANTI MSR
ANTI MSR ответил Ваня лучший
сегодня в 17:13
Календарь под Зенит составлялся? Специально сначала полегче, чтобы чемпионам настроение не испортить. А почему бы не поехать в Уфу иди к Уралу пока там тепло?Опасно? Я понимаю когда по жребию календарь составляется, там как выпадет. А сейчас почему бы не сделать людям праздник открытия сезона? А вы говорите причем здесь Дюков? А при том.
ежели вы мил человек понимали футбол,то вы бы понимали что такому клубу как Зенит,гораздовыгоднее играть с деревяшками из урала и зауралья выгоднее летом,а не изимой,иначе невелируется разница в классе........
cska plus
cska plus
   9 / 721
сегодня в 16:40
Сочинцы в первом же туре опозорят позорников.
Ваня лучший
Ваня лучший
   50 / 721
сегодня в 16:39
Календарь под Зенит составлялся? Специально сначала полегче, чтобы чемпионам настроение не испортить. А почему бы не поехать в Уфу иди к Уралу пока там тепло?Опасно? Я понимаю когда по жребию календарь составляется, там как выпадет. А сейчас почему бы не сделать людям праздник открытия сезона? А вы говорите причем здесь Дюков? А при том.
EAGuar As
EAGuar As
   49 / 721
сегодня в 16:33
Удачи Арсеналу .
Есть шанс возглавить таблицу сходу .
Свинодел
Свинодел
   57 / 721
сегодня в 16:21
Свиньи уже с первого тура будут стремиться в пердив, слабая команда.
FILL3286
FILL3286
   6 / 721
сегодня в 16:10
Стыдно за кобыл и бомжей!
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   68 / 721
сегодня в 16:06
Победа Сочи на классе, если свисток не Лапочкин будет.
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