Определено время начала матчей первых туров РПЛ

Пресс-служба РПЛ назвала время начала матчей первых восьми туров чемпионата России следующего сезона. Так выглядит расписание первого тура:
12 июля (пятница)
«Арсенал» – «Динамо» 20:00
13 июля (суббота)
«Урал» – «Уфа» 16:30
«Спартак» – «Сочи» 19:00
«Ростов» – «Оренбург» 21:30
14 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА 16:30
«Зенит» – «Тамбов» 19:00
«Ахмат» – «Краснодар» 21:30
15 июля (понедельник)
«Локомотив» – «Рубин» 20:00
Расписание матчей других семи туров вы можете увидеть по этой ссылке.
Ранее РПЛ опубликовала календарь всего сезона.
Есть шанс возглавить таблицу сходу .
Есть шанс возглавить таблицу сходу .