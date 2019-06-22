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Роке Меса сообщил о готовности покинуть «Севилью»

сегодня, 03:35

Полузащитник «Севильи» Роке Меса признался, что готов сменить клуб в это межсезонье.

Реальность такова, что я один из тех игроков, кто может покинуть «Севилью». Если появится клуб, заинтересованный в моих услугах, и предложение удовлетворит «Севилью», то всё может быть. Как я уже сказал, это должен быть подходящий вариант для всех.

Если мне суждено уйти, я сделаю это с высоко поднятой головой. Я всегда буду желать «Севилье» всего наилучшего.

В минувшем сезоне 30-летний испанец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

«Севилью» также может покинуть Квинси Промес. В его услугах заинтересован «Аякс».

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oncha
oncha
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сегодня в 03:41
Про Суинси чистое вранье.
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